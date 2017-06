Editorial Ce șanse mai are petrochimia în România? de Petru Done - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Ideea înființării Companiei Române a Chimiei (CRC) ține în aceste zile și poate și în următoarele prima pagină a publicațiilor dedicate mediului de afaceri. Ea este relansată de cel mai important investitor din zona Onești, omul de afaceri Ștefan Vuza, cel care controlează combinatul chimic din Borzești, Chimcomplex, singura unitate industrială care mai funcționează pe platforma industrială de aici. Proiectul CRC are deja o vechime de trei ani, de când Ștefan Vuza a pus serios problema dezvoltării Chimcomplex și refacerea unui domeniu industrial național dezintegrat. Omul de afaceri crede că o astfel de companie poate să apară dacă Chimcomplex se unește cu fratele lui mai mare, combinatul chimic Oltchim, pentru care societatea din Borzești va depune, în circa trei săptămâni, o ofertă de preluare. Ștefan Vuza a vorbit totdeauna cu mare convingere despre relansarea chimiei și a petrochimiei românești. Industria chimică românească era, în 1990, pe locul 10 în lume ca volum al producției, cu peste 100 de combinate și fabrici, 11 institute de cercetare, 17 universități și 28 de licee industriale. În 1990, această industrie a realizat o producție record de 36 de miliarde de euro, dar de atunci au disparut peste 85 de întreprinderi; nu mai producem cauciuc sintetic, mase plastice, fibre sintetice sau coloranți. Ca atare, 2015 a însemnat o producție de doar 10 miliarde de euro, iar România a ajuns să importe produse chimice în valoare de 8 miliarde de euro. Această industrie poate reveni la cote înalte – spun inițiatorii proiectului CRC, care acum reprezintă puternice firme de succes din domeniul producției chimice, cărora li s-au alăturat, din comerțul internațional, gigantul american Tricon Energy, cu o cifră de afaceri de 6 miliarde dolari, precum și bănci, și instituții financiare internaționale. 0 SHARES Share Tweet

