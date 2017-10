Adolescentii, care nu au implinit inca 18 ani, vârsta minima la care pot sustine examenul pentru obtinerea permisului auto, ar face bine sa reziste tentatiei de a se urca la volan pâna se vad cu documentul in buzunar.

Conducerea fara permis constituie infractiune si ii poate trimite in spatele gratiilor chiar si pe cei care nu si-au sarbatorit majoratul pentru o perioada de la unu la cinci ani. Asadar, se aleg cu cazierul patat mult prea devreme, iar acest lucru le poate dauna sa-si gaseasca un serviciu ori sa se inscrie la o scoala militara.

Mai mult, ei nu se pot inscrie la examen pâna ce ancheta din dosar nu este finalizata. Daca primesc o amenda penala, atunci termenul de asteptare este de sase luni pentru a da examen de carnet, iar daca sunt trimisi in judecata trebuie sa astepte inca un an de la pronuntarea sentintei, daca pedeapasa este cu suspendare, si tot un an de la executarea pedepsei, daca ajung in spatele gratiilor.

Cei cu vârste de pâna la 14 ani, scapa de ancheta

Minorii de pâna la 14 ani nu sunt trasi la raspundere, pentru ca nu raspund penal, cei care au vârste cuprinse intre 14 si 16 ani sunt supusi unei expertize pentru a se stabili daca au sau nu discernamânt, iar cei care trec de 16 ani sunt cercetati din start, pentru ca raspund penal. In urma cu doua saptamâni, politistii care patrulau pe strada Chimiei, din municipiul Bacau, au depistat o minora, de 17 ani, care conducea un autoturism. Alaturi de ea mai era un tânar care ii incredintase masina, desi stia ca nu are carnet.

Fata s-a ales cu dosar penal pentru conducere fara permis. Un baiat de 16 ani, din Bacau, a mers si mai departe. El a furat un autoturism parcat pe o strada din oras, s-a plimbat prin municipiu, l-a dezmembrat si l-a vândut pe bucati la un punct de colectare a fierului vechi pentru suma de 300 de lei. Ca sa scape de ancheta politistilor a fugit din tara, insa tot a fost prins si retinut.

“Atragem atentia tinerilor tentati sa conduca autoturismul pâna la implinirea vârstei de 18 ani ca un astfel de gest ar putea avea repercursiuni atât in ceea ce priveste libertatea celor in cauza cât si in ceea ce priveste momentul la care ar putea obtine ulterior dreptul de a conduce un autoturism pe drumurile publice.”

insp. pr. Narcisa Butnaru, purt. cuv. Inspectoratul de Politie Judetean Bacau

