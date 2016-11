Ce putem invata din alegerile americane?

Rezultatul alegerilor din SUA poate parea spectaculos. In conditiile in care mass-media era cu Clinton, sondajele o prezentau pe Hillary drept câstigatoare certa iar retelele sociale il injurau pe Trump, rezultatul, da, este surprinzator.

Mai surprinzator si foarte greu de digerat este pentru cei inchisi in „bulele” lor. Cetateni care nu accepta opiniile altora si care, pe cale de consecinta, isi selecteaza cu grija prietenii din viata reala si de pe retelele sociale, televiziunile pe care le urmaresc, ziarele pe care le citesc in functie de criteriul daca impartasesc sau nu aceeasi viziune politica.

Segmentarea de acest fel se intâmpla in faza incipienta si la noi; gasim tot mai greu concetateni care sa accepte o discutie pe baza de argumente si, si mai greu, gasim cetateni care sa accepte, pe baza argumentelor, ca opinia lor era gresita.

Dincolo de bula in care traieste fiecare, exista problema aparuta la noi cam de un an, la americani mai demult, a site-urilor de stiri false. Cele care va prezinta leguma miraculoasa care va scapa de 100 de boli, medicamentul naturist ascuns de industria farmaceutica, cutremurul din Spania care a facut 7.000 de morti dar si ca o vedeta il sustine pe un anumit lider politic sau ca un candidat a facut ceva nasol.

Americanii au descoperit acum ca site-urile acestea pot crea probleme in alegeri si au pus problema in dezbatere. Retelele sociale reprezinta si un vehicul electoral, dar si o problema. Mesajul poate ajunge usor la milioane de alegatori dar, in acelasi timp, retelele sociale pot transmite la fel de usor si mesajele falsificate. Controlul mass-media nu mai este suficient pentru a garanta succesul unui candidat; s-a vazut cum, desi aproape intreaga presa americana era cu Hillary Clinton, acest lucru nu a ajutat-o. Ba chiar, am putea spune, ca acest lucru a avut efect de bumerang.

Ce mai putem invata de la victoria lui Trump este ca exista categorii de electorat nereprezentate si care au nevoie de o voce. In România, toate partidele se bat pe acelasi segment de electorat: vârsta medie, educat, cu ceva bani, care traieste in propria bula si care nu e in stare sa vada mai departe de strada de asfalt sau de statiunea in care-si petrece vacantele. Saracii, populatia rurala, bugetarii, cei care au fost pusi la pamânt de criza economica sunt prea putin interesanti din perspectiva programelor electorale; partidele spera sa le cumpere votul cu o sacosa cu produse alimentare.