Asociația „Necuvinte”, în parteneriat cu Inspectoratul de Poliție Județean Bacău și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, va organiza un eveniment de informare, conștientizare și sensibilizare cu privire la fenomenul violenței în familie. Acțiunea va avea loc pe 24 august, cu începerea de la ora 11, în sala mare a Consiliului Județean (CJ) Bacău. Întâlnirea este parte a caravanei prin care asociația promovează Campania națională „Aripi Frânte”. În cadrul evenimentului de la CJ Bacău va fi vizionat un film documentar, vor fi distribuite materiale și se va discuta despre metodele de prevenire și ieșire dintr-o relație de tip abuziv, dar și despre importanța colaborării interinstituționale în eliminarea acestui fenomen. Punctul central al campaniei îl reprezintă filmul documentar „Aripi Frânte”, care prezintă cazuri ale unor deținute aflate în Penitenciarul de Femei Târgșor.

Documentarul este construit în jurul poveștilor unor femei care, de frică, au suportat mulți ani abuzuri și suferințe îngrozitoare, nu au cerut ajutorul și au ajuns să clacheze, devenind din victimă agresor, făcându-și singure dreptate. În cadrul campaniei „Aripi Frânte" a fost realizat și Ghidul Siguranței Victimelor Violenței în Familie care până la finalul anului va fi distribuit în toate secțiile de poliție la nivel național. Ghidul este însoțit de afișe care vor fi lipite în scările de bloc, la aviziere. Afișele vizează „cifra neagră" a violenței, acele persoane necuprinse în statistici, care nu au vorbit niciodată despre amenințările cu moartea și bătăile crunte pe care le-au îndurat. Asociația „Necuvinte" luptă împotriva discriminării, abuzului și violenței îndreptate împotriva femeilor și a copiilor, încearcă să ofere speranță, să lucreze pentru schimbarea socială, conștientizarea drepturilor, crearea de alternative în condiții de confidențialitate și înființarea de centre de tranzit pentru victimele abuzurilor.

