Pofticioșii care încă mai visează să guste din apetisantele căpșune de peste vară le pot avea în stare proaspătă și acum, în mijlocul toamnei. Și asta mulțumită unui fermier din Rădoaia, comuna Parava, care de când s-a întors din Italia, unde a fost plecat la muncă, și-a încropit în propria gospodărie o plantație de peste 6.000 de metri pătrați cu căpșuni. „Recoltez până pe 5-6 noiembrie, când vreau să închei și să mă pregătesc pentru iarnă. Acum, de exemplu, adun cam 150-160 de kilgrame de căpșune pe săptămână. S-au mirat până și producătorii de căpșuni din grupul unde sunt membru, pentru că mulți nu au prea avut recolte anul ăsta, mai deloc”, explică Florin Panaite, căpșunarul din Rădoia. Marfa sa ajunge în Bacău, la persoane fizice care sunt membri pe Facebook ai grupului «Bacăul vrea produse locale». După ce a postat doar câteva poze cu „minunile toamnei”, nu mai puțin de 119 cereri au și fost înregistrate. „Am dus de multe ori în Bacău, nici nu pot face față cererii. Cumpără lumea de la un kilogram la 5-6 kilograme, în general, pentru consum, pofticioșii cum s-ar zice, Dar, sunt și care, de exemplu, nu au apucat să facă dulceață astă vară sau bunici care pun fructele la congelator pentru nepoți, ca să le dea iarna”, spune fermierul. Prețul unui kilogram de trufanda este de 13-14 lei pe kilgram. Însă, o bună parte din recoltă ajunge la Brașov, la un depozit de angro, unde i se plătesc și 15 lei pe kilogram. Un calcul sumar arată că fermierul a recoltat săptămânal circa 1.200 de kilograme de căpșune pe săptămână. Prețul minim a fost de 8 lei pe kilogram. Zmeura uriașă, unică în țară Surprizele, însă, nu se opresc aici, fermierul având la recoltare și zmeură dintr-un soi uriaș, care nu se mai găsește niciunde în țară, spune fermierul. Soiul provinde de undeva din Italia, adaptat foarte bine și la zona noastră. „Planta crește și până la 1,8 metri. Cu cât e planta mai înaltă, cu atât și producția este mai mare. Din iunie și până acum, am tot avut zmeură și cred că o să mai fie până târziu, în decembrie. Acum, cred că strâng vreo 20 de kilograme pe săptămână”, încheie fermierul din Rădoaia. 0 SHARES Share Tweet loading...

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.