Contrasens Când tai găina care face ouă de aur de Razvan Bibire - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Una dintre cele mai importante companii aviatice din gama „low cost” a fost nevoită să anuleze mii de zboruri. Oficial, pentru a permite piloţilor să-şi ia concediu. Neoficial, lucrurile stau altfel şi au fost mai mulţi „insideri” care au povestit pentru presa britanică lucruri interesante. Un fost pilot a relatat pentru The Guardian modul în care compania îşi exploata personalul, piloţii fiind trimişi să zboare chiar şi în zilele libere, fără o plata suplimentară şi fără să li se ramburseze cheltuielile de cazare. James Atkinson a povestit că mulţi piloţi erau angajaţi ca „prestatori independenţi de servicii” de o altă companie, intermediară, care le oferea contracte ce nu puteau fi negociate. BBC a publicat un material în care descria condiţiile de lucru din companie: piloţi care nu primeau liber nici măcar pentru a se căsători, echipaje care primeu ţinte de vânzări inaccesibile şi care erau ameninţate în permanentă că vor fi mutate la baze tot mai îndepărtate dacă nu-şi îndeplinesc planul, sau că piloţii trebuie să-şi cumpere uniformele. Compania Ryanair a negat, desigur, toate aceste acuze, însă nu poate opri fluxul de dezvăluiri care a inundat reţelele sociale. Dar asta e deja o altă problema. Marele necaz al firmei este că piloţii demisionează într-un ritm mai mare decât poate compania să-i înlocuiască iar lovitura de graţie a constituit-o faptul că Autoritatea Aeronautică din Irlanda a modificat regulile şi a decis că un pilot nu poate zbura mai mult de 1000 de ore pe an, numărate din ianuarie până în decembrie, nu din aprilie până la următorul aprilie, cum procedează Ryanair. Totuşi, scrie BBC, compania a avut doi ani la dispoziţie pentru a se conforma, însă a preferat să aştepte până în ultima clipă iar acum n-a mai putut face nimic şi a trebuit să anuleze zborurile. Mulţi dintre piloţii companiei au venit în 2008, când Ryanair era singura companie care angaja dar acum situaţia s-a schimbat şi există numeroşi angajatori care caută piloţi cu experienţă, ceea ce explică exodul de personal. Este interesant că Ryanair a copiat modelul de afaceri al Southwest Airlines din SUA, dar – este acuzată – a dus lucrurile la extrem, tăind din costuri. Dar Southwest are profit frumos, este bine văzută şi plăteşte piloţii bine. Într-un articol din Telegraph, datând din 2003, directorul executiv al Ryanair povestea cum a interzis cumpărarea de pixuri, instruind, în schimb, personalul administrativ să le ia de la hoteluri, oficii juridice, etc. Probabil că Ryanair nu o să dispară dintr-o dată. Poate o s-o mai ducă o vreme. Dar episodul cu anularea zborurilor o va costă atât bani cât şi prestigiu. Însă cea mai mare problema este exodul piloţilor care, în ciuda ofertelor lansate de conducerea companiei, nu mai cred în promisiuni şi vor caută alţi angajatori. Este, dealtfel, lecţia pe care unii nu vor să o înveţe niciodată: nu-ţi sacrifici cea mai bună resursă de dragul profitului. Pe termen scurt, da, poţi câştigă mai mult, dar pe termen lung există riscul să-ţi rupi gâtul. 0 SHARES Share Tweet loading...

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.