Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, prin Federaţia Sportului Şcolar şi Universitar (FSSU) şi Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, prin Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii a organizat, în perioada 04-05 februarie 2017, la Bacău, Campionatul Naţional Universitar de Atletism – Sală, ediţia a XXII-a. Parteneri la acest eveniment au fost Primăria Municipiului Bacău, Federaţia Română de Atletism, Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Bacău și Asociația Liga Studenţească din Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău. La campionat au participat 22 de facultăţi/departamente din 21 de centre de învăţământ superior din România. În programul competiţiei au fost incluse 13 probe masculin şi 13 feminin, în cadrul cărora sau întrecut peste 115 de studenţi, care au fost însoţiţi de 22 de cadre didactice şi 1 consilier FSSU.

Universitatea „Vasile Alecsandri" din Bacău s-a clasat pe locul V, cu un total de 7 medalii (2 aur, 3 argint, 2 bronz), în clasamentul centrelor universitare, din punct de vedere al criteriului medalie aur, din totalul celor 22 centre universitare participante (16 medaliate cu cel puţin o medalie). Universitatea „Vasile Alecsandri" din Bacău a avut o echipă formată din 10 studenţi de la Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii din care 5 au obţinut medalii: Ursachi Sebastian – aur (400 m), Atănăsoaei Cătălin-Constantin – aur (3000 m) şi argint (1500 m), Huzum-Vitan Andreea – argint (greutate), Struţinschi Elena-Otilia – argint (1500 m) şi bronz (800 m), Apostu Ionuţ – bronz (greutate). Campionatul este una dintre cele mai vechi competiții de tradiție din sportul universitar românesc, organizat de Universitatea „Vasile Alecsandri" din Bacău pentru al XI-lea an consecutiv.

