– în judeţul Bacău, numărul caselor călcate de hoţi este în scădere, dar fiecare persoană trebuie să ştie să-şi protejeze proprietatea de infractori „Hoţii sunt creativi, fii preventiv!” este sloganul unei noi campanii de prevenire a furturilor din locuinţe demarată la nivel naţional de Inspectoratul General al Poliţiei Române, în parteneriat cu o societate de asigurări, şi care se va derula şi în judeţul Bacău, până la sfârşitul acestui an. Oamenii legii vor merge în teren, în special în locurile aglomerate, şi le vor explica cetăţenilor ce trebuie să facă pentru ca locuinţa lor să nu fie ţinta hoţilor. „Noi ne-am propus, în cadrul acestor activităţi, să informăm cetăţenii cu privire la măsurile pe care trebuie să le ia în vederea prevenirii furturilor din locuinţe. Activităţile preventive, derulate de noi până acum, au dus la scăderea infracţiunilor de furt din locuinţe. În ceea ce priveşte modul de operare, vorbim de furturi prin efracţie, prin ruperea butucului de la yală, folosirea de chei adevărate sau mincinoase, prin escaladare, prin împrietenire”, a explicat chestorul de poliţie Vasile Oprişan, inspectorul şef al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bacău. Campania va fi derulată de către poliţiştii de prevenire, în colaborare cu poliţiştii de proximitate. „Vom expune afişele campaniei şi broşurile în toate secţiile de poliţie. Deja am început distribuirea materialelor, se vor organiza întâlniri cu grupurile ţintă, cu reprezentanţii asociaţiilor de proprietari”, a precizat şi sinsp. Măriuca Amariei, ofiţer în cadrul Compartimentului de Analiza şi Prevenirea Criminalităţii. Poliţiştii vor merge şi în şcoli, în centrele comerciale, dar şi în alte locuri aglomerate, având de distribuit 75.000 de flyere şi 6.500 de afişe. Statistici La nivelul judeţului Bacău, anul acesta, s-au înregistrat 124 de fapte de furt din locuinţe, în scădere cu 20 de infracţiuni faţă de anul trecut, cele mai multe fiind prin efracţie. Totuşi, s-a constatat că, la modul de operare prin împrietenire, numărul a crescut de la 12 la 16 fapte, iar poliţiştii atrag atenţia că aici este vorba în special de copii, lăsaţi singuri acasă, care sunt abordaţi de infractori şi care sub pretextul că sunt trimişi de părinţi să ia anumite bunuri din casă, intră în locuinţă şi sustrag lucrurile de valoare. De aceea, părinţii trebuie să le explice minorilor să nu primească în casă persoane necunoscute. Sfaturi pentru băcăuani:

– să monteze un sistem de alarmă conectat la o firmă de pază

– încuietoarea de la uşă să fie una performantă

– cei care locuiesc la parter sau etajul I să monteze grilaje

– intrarea în bloc să fie prevăzută cu interfon, care să fie corect utilizat

– să nu se lase ferestrele deschise atunci când locatarii nu sunt acasă

– cei care stau la casă pot monta un sistem de supraveghere video în exterior, iar prezenţa unui câine i-ar putea descuraja pe hoţi

