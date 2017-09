Fermierii găsesc tot mai greu oameni pentru lucrările pe care le au de făcut mai ales acum, toamna, la recoltat, dar și în prag de nou an agricol, când pământul trebuie din nou arat și pregătit pentru însămânțarea culturilor anului viitor. Nu este singurul domeniu de activitate care se confruntă cu asemenea probleme, dar în agricultură lipsa forței de muncă tocmai acum se simte mai tare. „Foarte mulți oameni din zona noastră – ne-a spus unul dintre cei mai cunoscuți fermieri din județul Bacău, Daniel Ciobanu, de la Prodagras Dămienești – au plecat la muncă în străinătate, mai ales cei tineri. Mulți erau și calificați. Forța de muncă rămasă îmbătrânește pe zi ce trece. Nici cei care se mai găsesc și pe care i-am angajat cu acte în regulă nu au rămas la muncă. Măcar să fi știut ce gânduri au, pentru că angajarea presupune un braț de hârtii făcute. Pur și simplu m-am trezit că ei pleacă a doua sau a treia zi, unde altundeva decât tot în străinătate”. Când am vorbit cu Daniel Ciobanu, fermierul tocmai se căznea cu un tractor din propria curte. Fără oameni în agricultură nicio lucrare specifică nu poate fi făcută ușor și mai ales cum trebuie. Daniel Ciobanu este și vicepreședinte al Ligii Asociațiilor Producătorilor Agricoli din România – LAPAR, dar și președintele Asociației Județene Bacău a Producătorilor Agricoli, organizații profesionale care au atacat deseori o altă cauză a descurajării muncii mai ales în agricultură. Aceasta este acordarea de ajutoare sociale celor care trăiesc la nivelul sărăciei. Cei mai mulți ar putea munci, dar se mulțumesc cu puținul acordat de stat și cu ceea ce mai câștigă pe ici pe colo, muncind cu ziua. 0 SHARES Share Tweet

