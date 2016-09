Buhusi: Trupul baiatului inecat in canalul de fuga a iesit la suprafata

PROMO



– pompierii bacauani l-au cautat zi de zi si au primit sprijin si de la scafandrii militari din Neamt, Vaslui si Iasi

Miercuri dimineata, trupul baiatului de 11 ani, din orasul Buhusi, care s-a inecat in canalul de fuga al râului Bistrita, in ziua de 18 septembrie, impreuna cu o colega de clasa, pe care a incercat sa o salveze, a iesit la suprafata la hidrocentrala de la Racova.

Pompierii de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bacau, care l-au cautat in fiecare zi, au fost anuntati si s-au deplasat in zona pentru a-l aduce la mal.

„S-au facut cautari pe canal in fiecare zi si am primit si sprijin de la scafandrii de la ISU Neamt, Vaslui si Iasi, care au venit si au facut cautari. Chiar in aceasta dimineata (n.r. miercuri) au sosit in Bacau scafandrii din Constanta, care ar fi trebuit sa efectueze o misiune de cautare a minorului”, a declarat capitan Andrei Grecu, ofiter de relatii publice la ISU Bacau.

Cautarile pe canalele de fuga sunt foarte dificile pentru ca apa este adânca iar curentii sunt puternici. Pentru ca trecusera deja aproape zece zile si copilul nu fusese gasit, parintii si autoritatile locale au trimis adrese la institutiile judetene si nationale in care au cerut golirea canalului pentru a putea recupera trupul micutului.

Reamintim ca, baiatul de 11 ani a mers impreuna cu mai multi colegi de clasa pe malul canalului de fuga, in zona cartierului Chebac. La un moment dat, fata de 12 ani s-a apropiat de apa si a cazut. Imediat, minorul, desi nu stia sa inoate bine, a sarit dupa ea, a reusit sa o aduca la mal, dar n-au putut iesi si s-au inecat amândoi. Trupul copilei a fost gasit in aceeasi zi, la o distanta de circa cinci kilometri de locul in care se inecase.