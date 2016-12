Top Story Buhusi: Tânar batut si lasat in drum unde a fost calcat de un TIR de Geta Panaite - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter

– trei suspecti au fost ridicati si dusi la audieri – camerele de supraveghere ale unei societati comerciale au surprins bataia Initial s-a crezut ca este vorba despre un accident de circulatie. Miercuri dimineata, pe la ora 3.00, la iesirea din orasul Buhusi catre Piatra Neamt, soferul unui TIR a trecut cu autocamionul peste un barbat de 38 de ani, care era intins pe carosabil si nu l-a observat. Ancheta a luat insa amploare in momentul in care politistii din oras au aflat ca, inainte de accident, acesta ar fi avut o altercatie la barul din apropiere cu mai multi indivizi din localitate. S-au facut verificari, s-au audiat martori si, cel mai important, s-au ridicat imagini surprinse de camerele de supraveghere ale unei societati comerciale din zona, in care s-ar vedea cum tânarul este batut crunt de mai multi indivizi. Imediat au fost chemati in Buhusi mascatii, politisti de la investigatii criminale, criminalisti si un procuror, iar trei suspecti, cu vârste cuprinse intre 20 si 37 de ani, doi dintre ei frati, cunoscuti ca fiind violenti, au fost ridicati si dusi la sediul politiei pentru a da declaratii. „Au sarit pe el cu bâte, cu sabii, l-au batut si apoi l-au aruncat in drum ca sa-l calce o masina si sa se spuna ca a fost accident. L-au aruncat acolo si a dat un TIR peste el. Ei erau multi, el singur si va dati seama ca n-a avut cum sa se apere. Acestia au terorizat orasul", spunea Cristi, un prieten al victimei. Barbatul de 38 de ani avea acasa trei copii minori. „Au ramas acum copiii mei fara tata. Cine a facut fapta asta sa plateasca", spunea si Andreea, sotia celui decedat. In autoturismul unuia dintre banuiti, politistii au gasit doua topoare, o bâta si o bara metalica, obiecte ce au fost indisponibilizate ca probe in dosarul de omor calificat. Ancheta este coordonata de un procuror de la Parchetul de pe lânga Tribunalul Bacau, care a dispus audierea celor trei suspecti. Totodata se asteapta si efectuarea necropsiei, pentru ca medicii sa se pronunte cu privire la cauza mortii barbatului de 38 de ani. In masina unui dintre suspecti s-au gasit doua topoare