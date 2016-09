Buhoci: Copil de 4 ani in stare critica dupa ce i-a cazut o grinda de beton in cap

– micutul a ajuns la Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Bacau cu traumatism cranian sever – medicii sunt rezervati cu privire la sansele lui de supravietuire

Baiatul, in vârsta de 4 ani, din satul Bijghir, comuna Buhoci, a fost adus la spital, luni seara, de catre un echipaj de ambulanta.

Era in stare foarte grava si a fost internat direct in Sectia de Anestezie si Terapie Intensiva. Se pare ca micutul se juca in pârâul din spatele casei impreuna cu alti copii iar la un moment dat o grinda de beton, care era pe malul pârâului, s-a rostogolit la vale si l-a lovit in cap.

„Copilul a fost adus la unitatea noastra in stare foarte grava. Prezenta un traumatism cranio-cerebral grav, contuzie cerebrala grava si un edem cerebral forte. Este intubat si ventilat mecanic”, a declarat Mirela Romanet, purtator de cuvânt la SJU Bacau.

Având in vedere starea lui, medicii sunt rezervati cu privire la sansele de supravietuire. Imediat dupa accident, oamenii au sarit in ajutorul minorului.

„Eu veneam de la vie si m-a anuntat o vecina de ce s-a intâmplat. Când am ajuns pietroiul era deja luat de tatal baiatului, pe care l-a anuntat fiul lui mai mare, ca mai au si alti copii. Dar pietroiul era mare si probabil l-a impins cineva ca el nu avea puterea sa-l traga”, spunea Remus Misariu, localnic.

Când s-a intâmplat accidentul, mama nu era acasa, iar tatal era la munca. Politistii au inceput deja o ancheta pentru a stabili imprejurarile exacte in care s-a produs evenimentul si daca se face cineva vinovat, dar verificari fac si cei de la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilul (DGASPC) Bacau. „Familia nu era in evidenta noastra si nici a autoritatilor locale.

Dupa ce am aflat de accident, o echipa de specialisti de la noi s-a deplasat in teren pentru a evalua situatia si pentru a stabili daca este sau nu vorba despre o neglijenta”, a declarat Marian Vatamanescu, purtator de cuvânt la DGASPC Bacau. Baiatul ranit mai are patru frati si isi duc traiul alaturi de parinti in conditii dificile.