Bucurestean trimis in judecata dupa ce a lovit un executor judecatoresc din Moinesti

In urma cu doi ani, B.H.M. (din Bucuresti) a fost trimis in judecata de procurorii Parchetului de pe lânga Judecatoria Moinesti, pentru infractiunea de ultraj, dupa ce ar fi lovit un executor judecatoresc din Moinesti. Pentru leziunile suferite, B.J a necesitat 4-5 zile de ingrijiri medicale, fara spitalizare.

Bucuresteanul si-ar fi iesit din fire pe fondul unui conflict mai vechi intre mama prietenei sale si executor. Femeia avea un dosar de executare (de recuperare a unor sume de bani de la angajator) si se chinuia de foarte mult timp sa clarifice aceasta situatie.

„Ar fi trebuit sa ridic de la persoana vatamata in calitate de executor judecatoresc in jur de 30.000 de lei, drepturi ce mi se cuveneau mie si sotului, de la OMV. Intrând in contact cu persoana vatamata, aceasta a tipat la mine si a avut un comportament violent verbal, lucru vazut si de catre o avocata care era la sediul executorului si care a intervenit in favoarea mea. Am mai mers inca o data sa vad ce se intâmpla cu banii respectivi si m-am intâlnit cu o familie care mi-a confirmat ca a ridicat respectivii bani.

De multe ori, datorita acestei situatii pe care executorul judecatoresc nu a dorit sa o clarifice, mi se blocau drepturile salariale pe care le ridicam de pe card. In acest context, inculpatul, care este prietenul fiicei mele, a mers probabil la executor. Nu stiu ce a facut acolo”, a declarat, in instanta, F.R. Barbatul i-a spus mamei prietenei sale ca doar i-a dat executorului peste mâna in momentul in care acesta voia sa sune si sa cheme paza. Acuzatiile procurorilor sunt insa mai grave:

„B.H.M. a intrat in sediul unde B.J. se afla in exercitarea atributiilor de serviciu, i-a solicitat explicatii in legatura cu executarea in curs, ce o privea pe mama prietenei sale. Intre cei doi a avut loc un schimb de replici, iar inculpatul, nemultumit de raspunsurile primite, a lovit persoana vatamata cu pumnul in piept, aceasta s-a dezechilibrat si a cazut pe spate, peste un radiator electric, suferind o plaga contuza superficiala cu detasarea unui mic lambou pe fata dorsala a degetului mijlociu, de la mâna stânga, pentru care medicul legist a apreciat ca are nevoie de 4-5 zile ingrijiri medicale, fara spitalizare.”

Executorul B.J. a cerut totusi daune morale de 10.000 de euro, pretentii contestate de avocata inculpatului si considerate „nejustificat de mari” si disproportionate fata de „prejudiciul” suferit de executor. De altfel, nici instanta de fond nu a putut lua in calcul o asemenea suma si a diminuat-o la 1.000 de euro. Prin aceeasi sentinta, inculpatul a fost condamnat la plata unei amenzi penale de 2.000 de lei. Impotriva sentintei Judecatoriei Moinesti, au facut apel atât inculpatul, dar si executorul judecatoresc B.J, iar dosarul a ajuns pe rolul Curtii de Apel Bacau.

Inculpatul nu a putut fi audiat nici la urmarirea penala, dar nici in instanta, insa si-a angajat avocat care a depus acte la dosar prin care arata ca barbatul se afla in Anglia, unde munceste.