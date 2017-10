Strada Salciei, din Cartierul Şerbăneşti, este cea mai mediatizată stradă din Bacău, reporterii Deşteptării au scris de mai multe ori despre nemulţumirile oamenilor, cu privire la faptul că, de ani şi ani, administraţiile locale promit apă potabilă, canalizare şi asfalt.

Promit doar, deoarece nu s-a întâmplat nimic în toţi aceşti ani. O „minune” s-a produs totuşi la începutul anului 2016: Compania de Apă a demarat lucrările de canalizare, însă, inexplicabil, doar pe o porţiune de stradă, cea care face legatura dintre str. G-ral Eremia Grigorescu şi str. Şerbăneşti, strada veche, cu aproape 20 de locuinţe nu a intrat în acest proiect.

În iulie 2016, am solicitat primarului Cosmin Necula informaţii despre investiţie: „S-a lucrat prost. Am cerut refacerea proiectului, cum poţi să introduci canalizare doar pe jumătate de stradă. O fi dificil, o fi greu, dar strada Salciei nu este Casa Poporului. Am cerut CRAB şi direcţiei noastre din Primărie să reia proiectarea, iar începând cu luna august lucrarea va fi bugetată”, a fost răspunsul edilului băcăuan.

Promisiunile intră în reparaţii capitale

S-a împlinit un an de atunci. Strada Salciei este în acelaşi stadiu. CRAB nu a refăcut proiectul, nu a reluat lucrările. „Am fost, în martie 2017, în audienţă la domnul Necula, ne spune Mitică Manea, locuitor la nr. 10. Mi-a dat impresia că este bine intenţionat, însă ceva nu este în regulă cu proiectul, cu această lucrare. A rămas să solicite alte informaţii.”

Situaţia este cu atât mai dramatică cu cât, pe stradă nu este nici apă potabilă, oamenii şi-au construit puţuri, iar apele uzate sunt colectate în fose, mai mult sau mai puţin septice, alţii au WC-urile la acelaşi nivel cu pânza freatică. Apa a fost dusă la analize şi s-a constatat că nitriţii şi nitraţii depăşesc cu mult standardele normale. „Noi nu înţelegem de ce este aşa de greu să aduci 20-30 de tuburi de beton, le îngropi la adâncimea corespunzătoare, faci legătura cu reţeaua deja montată şi avem canalizare, după care se aduce apă potabilă care are sursa foarte aproape, iar după trei luni asfaltezi.

Dar ştiţi care mai este prostia? Domnul primar avea dreptate, lucrarea făcută de vechea administraţie este prost gândită! Nici nu aveau de gând să ne racordeze, deoarece gurile de vizitare de la canalizarea deja montată nu au prevăzute posibilităţi de alte racordări. Şi, dacă tot vorbim de lucrul prost făcut, să mai spun că nici pentru apa pluvială nu sunt canale de colectare. De mai bine de 10 ani solicităm nişte drepturi omeneşti, normale, civilizate, am făcut-o oficial, prin presă, în audienţe, în scris. Ne-am pierdut orice speranţă”, pune punct discuţiei Mitică Manea.

Ca şi în anii trecuţi, când am mai scris despre strada Salciei, locuitorii fac tot felul de supoziţii, în condiţiile în care toată lumea promite şi nu se face nimic. De aceea am solicitat informaţii oficiale de la Primăria Bacău, privind situaţia străzii Salciei, în baza Legii 544, celebra lege a accesului liber la informaţii, care, în ultimul timp, pare că-şi dă duhul. După 25 de zile, am primit următorul răspuns:

„Strada Salciei este trecută pe lista proiectului de investiții «Extindere şi reabilitare infrastructură de apă și canalizare», proiect implementat de SC CRAB SA din fonduri europene. După finalizarea lucrărilor de apă şi canalizare se va trece la proiectarea modernizării străzii.”

Nimic nou sub soarele arzător de deasupra străzii Salciei. Locuitorilor de pe Salciei le-ar fi prins bine, dacă se preciza şi CÂND se va întâmpla a doua minune.

5 SHARES Share Tweet