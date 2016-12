Blagesti: Batrân mort in casa cuprinsa de flacari

Alarma de incendiu s-a dat in noaptea de vineri spre sâmbata, in jurul orei 00.30. Pompierii bacauani au fost anuntati sa intervina de urgenta in satul Buda, din comuna Blagesti, la locuinta unui batrân de 70 de ani, care era cuprinsa de flacari mari.

Imediat doua autospeciale cu apa si spuma, un echipaj Smurd si o salvare de la Serviciul de Ambulanta au plecat la fata locului, in sprijin sosind si pompierii voluntari de la Buhusi, cu doua masini. Când au ajuns salvatorii, focul era extins si la anexe.

„La sosirea salvatorilor la locul interventiei s-a constatat faptul ca, incendiul se manifesta generalizat la o casa de locuit, pe o suprafata de aproximativ 50 de metri patrati si la o bucatarie de vara, pe o suprafata de circa 60 de metri patrati.

Din nefericire, pe timpul actiunilor de lichidare a incendiului, pompierii militari au descoperit în bucataria de vara trupul carbonizat al proprietarului”, a declarat capitan Andrei Grecu, ofiter de relatii publice la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Bacau.

Aproape cinci ore s-au luptat pompierii cu flacarile, incendiul, iscat se pare de la un scurtcircuit electric produs la un cablu defect sau neizolat, fiind stins abia spre dimineata.