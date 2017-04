– aceştia au distrus icoanele, au furat mai multe bunuri din altar, au desfăcut extinctoarele şi au împrăştiat toată pulberea pe covoare – alte două troiţe din sat au fost vandalizate în aceeaşi noapte Spargerea la biserica din satul Slobozia, comuna Stănişeşti, a fost dată în noaptea de joi spre vineri. Un localnic, care are casa în apropiere, ar fi auzit pe la ora 3.00 gălăgie, dar nu a anunţat Poliţia. Abia dimineaţă sătenii au văzut că uşa principală a lăcaşului de cult este deschisă şi când au intrat au găsit totul devastat. Mai multe icoane erau sparte şi aruncate pe jos, covoarele erau pline de un praf alb, pe care hoţii l-au scos din extinctoarele aflate în biserică, au intrat apoi în altar, de unde au furat două sfeşnice, abia cumpărate, şi două cruci, au urcat şi în clopotniţă, unde au făcut stricăciuni, iar pe o carpetă au scris „Satana”. „Au intrat prin faţă. Au spart lacătul, au tras zăvorul şi apoi au forţat uşa. Au tras de icoane, au desfăcut stingătoarele şi au împrăştiat tot praful din ele. Aşa ceva aici nu s-a mai întâmplat şi nici n-am auzit să fi fost prin localităţile apropiate”, spunea preotul paroh Constantin Munteanu. Sătenii sunt foarte supăraţi de ce li s-a întâmplat acum în Postul Paştelui şi speră ca făptaşii să fie prinşi repede. Vineri, după slujbă, câţiva dintre ei s-au mobilizat şi cu lacrimi în ochi au muncit toată ziua ca să facă curăţenie în biserică. Lăcaşul de cult nu avea sistem de alarmă şi nici camere de supraveghere video, însă, după cele întâmplate, preotul este hotărât să ia toate măsurile de siguranţă. În aceeaşi noapte, în sat, au mai fost vandalizate şi două troiţe. La una dintre ele au spart uşa, au luat icoanele pictate pe lemn şi le-au aruncat în pârâul de peste drum, şi probabil ar fi distrus totul dacă proprietarul n-ar fi ieşit afară şi atunci autorii au fugit. Poliţiştii au ridicat probe de peste tot şi fac cercetări pentru depistarea vandalilor. 91 SHARES Share Tweet

