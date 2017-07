Numeroşi pensionari sunt acum în situaţia de a nu mai avea din ce trăi, deoarece din pensia lor nu le mai rămân decât câţiva lei după ce o dau aproape toată la creditori. Au ajuns în această stare pentru că nu au avut încotro sau din prea multă generozitate. Şi-au girat rude, prieteni, cunoscuţi, pentru ca aceştia să-şi poată face împrumuturi pe la diverşi creditori. S-au pus gaj pentru ei, dar aceştia au „uitat” să-şi achite ratele lunare, astfel că acum girantul este bun de plată. Drept urmare, unui număr destul de mare de pensionari li se reţine din pensie rata datorată de cel girat de către ei. Şi ca să fie necazul şi mai mare, o parte însemnată dintre pensionarii aceştia au şi ei, la rândul lor, împrumut la unul sau doi creditori. Ei îşi achită lună de lună rata proprie datorată, dar la aceasta se adaugă şi poprirea din pensie pentru cel girat, astfel că nu mai rămân cu aproape niciun ban. Din disperare, au ajuns şi în audienţă la conducerea Casei Judeţene de Pensii (CJP), dar, din păcate, aceasta nu are nicio posibilitate legală de a-i ajuta. „Ei vin şi ne spun că îşi plătesc corect ratele proprii şi ne întreabă de ce le reţinem împrumutul girat, deoarece suma care le rămâne în final este mai mică decât proporţia pe care o prevede legea. Într-adevăr, legea spune că pentru cei cu un debit, se reţine până la o treime iar pentru cei cu mai multe credite restante, până la o jumătate din pensie. Dar se referă strict la debite, nu şi la împrumuturile pe care pensionarii şi le achită lună de lună, deci nu sunt restante, şi pentru care, firesc, nu este instituită executarea silită. Aşadar, noi nu putem să le luăm în calcul şi împrumuturile proprii pe care şi le plătesc constant. Majoritatea trăiesc cu impresia că instituţia noastră îi execută. Or, nu este adevărat. Casa de Pensii are calitatea de terţ poprit. Conform legii, noi suntem obligaţi să punem în aplicare un titlu executoriu obţinut de creditorii de la care s-au făcut împrumuturile neachitate. Titlul executoriu este trimis de instanţa competentă şi, de regulă, este depus la noi de către un executor judecătoresc.”, ne-a declarat Alina Iftode, directorul executiv al CJP Bacău. În momentul de faţă, nu mai puţin de 3.020 de pensionari sunt debitori şi au instituită poprire pe pensie. Cei mai mulţi sunt debitori la casele de ajutor reciproc ale pensionarilor. Urmează cei cu credite restante la bănci, dar sunt mulţi şi cu datorii la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală ori la primăria de domiciliu. Mulţi dintre ei au mai multe împrumuturi restante pe o perioadă îndelungată, astfel că vor fi datori şi li se va reţine debitul, din pensie, poate, până la moarte. 0 SHARES Share Tweet

