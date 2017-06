Astăzi, în jurul orei 11.30, a avut loc un accident rutier pe strada Spiru Haret, lângă Spitalul Judeţean Bacău. Potrivit poliţiştilor, un tânăr de 27 de ani, în timp ce conducea un autoturism a surprins şi accidentat un biciclist de 53 de ani, care circula din sens invers şi a virat stânga fără să se asigure pentru a intra în parcarea din faţa policlinicii unităţii medicale. În urma accidentului, biciclistul a fost transportat la spital, dar nu a avut nevoie de internare. În continuare se fac cercetări pentru infracţiunea de vătămare corporală din culpă. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.