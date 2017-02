Primăria Onești și Biblioteca Radu Rosetti organizează marți,14 februarie, de Sf. Valentin (Ziua îndrăgostiților), de la ora 17,00, concertul extraordinar de voce și pian „Ecouri Românești”, care aduce împreună două lumi muzicale diferite ca stil, dar asemănătoare ca substanță. „Spectatorii – spune directorul Bibliotecii Rosetti, Ionuț Tenie – vor putea intra în lumea muzicii tradiționale și a celei culte, reprezentate prin interpretarea vocală a unor doine, cântece de dragoste și dor, stilizate și îmbogățite prin acompaniamentul de factură cultă al pianului. Vor fi interpretate cântece din Bucovina, Ardeal, Maramureș, Bihor, auzite la rapsozi și interpreți sensibili pentru care muzica era o formă de exprimare a celor mai tăinuite gânduri și sentimente”. Tinerii muzicieni Lorena Oltean (voce) și Ștefan Lovin (pian) recontextualizează această muzică în care se regăsesc și o cântă cu sinceritate, emoție, forță și generozitate pentru a se vindeca de urât și de doruri. „Va fi – a opinat Ionuț Tenie – un concert inedit și emoționant pentru că vor fi prezentate cântece de iubire, de dor, de jale din repertoriul tradițional folcloric românesc, îmbogâțit prin acompaniamentul complex al pianului, creând o lume plină de sensibilitate și duioșie, amintindu-ne de transparența și de intimitatea sentimentelor pe care le exprimă îndrăgostișii de Sf. Valentin și nu numai”. 0 SHARES Share Tweet

