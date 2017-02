Biblioteca Municipală „Radu Rosetti” din Onești oferă, din luna februarie, posibilitatea accesării online a bazei sale de date. Catalogul electronic al bibliotecii, a cărui construcţie a început în anul 2006 într-o variantă mult mai puţin performantă a programului, conţine, în acest moment, peste 80.000 de înregistrări: carte, periodice, articole din periodice, materiale audio-video. Ele reprezintă mai bine de jumătate din unităţile bibliografice deţinute şi toate înregistrările apărute după anul 2007. Solicitată în special de tinerii utilizatori, dar şi de restul comunităţii oneştene familiarizate cu noile tehnologii ale informaţiei, această oportunitate, datorată noului program integrat de bibliotecă, TinREAD, achiziţionat la sfârşitul anului trecut, face posibilă consultarea catalogului electronic al bibliotecii din afara sediului, în orice moment. „Orice utilizator, din orice colţ al lumii – spune Ionuț Tenie, directorul Bibliotecii Radu Rosetti – va avea acces la baza de date a bibliotecii odată cu introducerea software-ului de ultimă generaţie TinREAD, de care beneficiază circa 60 de biblioteci din România, dintre care 25 sunt biblioteci universitare”. Cititorii vor putea afla dacă biblioteca are cărţi cu un anumit titlu sau subiect, dacă ele sunt disponibile pentru împrumut sau pentru rezervări. De asemenea, vor putea rezerva de acasă, din contul lor de utilizator, titlurile dorite. Una dintre noutăţile programului este că vor putea fi consultate online, full text, informaţii de interes comunitar, cum ar fi Hotărâri ale Consiliului Local sau articole de presă definitorii pentru istoria şi cultura locală, după ce acestea vor fi introduse în baza de date de bibliotecari. Programul va face posibil împrumutul electronic al cărţilor, va putea avertiza prin e-mail utilizatorii care au uitat să returneze volumele împrumutate şi va asista bibliotecarul în munca sa legată de procedurile specific biblioteconomice. Site-ul de unde se poate accesa baza de date a bibliotecii este www.biblio.ro (se va selecta întâi biblioteca din Onești, apoi se caută cartea care interesează). 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.