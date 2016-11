Bacaul va fi, in 2017, „Oras European al Sportului”. Distinctia s-a acordat miercuri seara, in cadrul Galei Premiilor ACES Europe (European Capitals and Cities of Sport Federation), care a avut loc la Bruxelles.

Titlul ce onoreaza orasul nostru comporta totusi si obligatii din partea administratiei locale de a investi mai serios in infrastructura, dar si in dezvoltarea programelor sportive pentru toate vârstele.

Capitalul uman este de fapt marele avantaj cu care Bacaul a intrat in cursa lucru recunoscut si de oficialii ACES, prezenti saptamâna trecuta, in oras.

„Este clar ca Bacaul trebuie sa-si restructureze infrastructura sportiva, insa am convingerea ca tânarul primar Cosmin Necula si echipa sa vor reusi acest lucru.

Important este ca aveti un potential insemnat, in special in plan uman”, a fost mesajul presedintelui ACES Europe, Gian Francesco Lupattelli.

Pe lânga premiul in bani oferit de organizatia europeana, primarul Cosmin Necula a promis o alocare bugetara mai mare decât cea din acest an pentru sport.

„Daca anul acesta am avut alocate 10 milioane de lei, in 2017 sper sa crestem cu cel putin 30 la suta aceasta suma”, a declarat edilul-sef.

O relatare completa a galei organizate in capitala Belgiei, intr-o editie viitoare.