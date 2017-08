– asta după ce vântul şi-a schimbat direcţia şi bate de la sud către nord În această seară, mai mulţi băcăuani au sunat la 112, după ce cartierele în care locuiesc, respectiv Izvoare sau URA, au fost invadate de fum. Nu era însă vorba despre vreun incendiu izbucnit în zonă, ci fumul era degajat de incendiul de la groapa de gunoi, care arde de o săptămână, dar acum vântul şi-a schimbat direcţia şi îl aduce către municipiul Bacău. Şi nu aduce doar fumul, ci şi mirosul de gunoi. În continuare pompierii de la ISU Bacău intervin pentru lichidarea incendiului de la depozitul de deşeuri, însă misiunea lor este îngreunată de faptul că sunt focare de adâncime. Săptămâna trecută, când a început incendiul, pompierii recomandau populației din municipiul Bacău să evite deplasarea în zona de manifestare a incendiului, să închidă ușile și ferestrele locuințelor pentru evitarea pătrunderii fumului, să părăsească zona inundată cu fum și să se deplaseze în locuri aerisite. 256 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.