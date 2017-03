Politica Bacăul are un nou consilier județean: Sorin Umbrărescu de Silvia Patrascanu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Viorel Toma, unul dintre consilierii județeni ai filialei ALDE (Alianța Liberalilor și Democraților), și-a dat demisia din CJ Bacău deoarece a fost numit în funcția de președinte al Agenției Naționale pentru Protecția Mediului. Pentru ocuparea locului devenit vacant, Biroul Executiv Județean al ALDE l-a desemnat pe Ștefan Sorin Umbrărescu, supleant pe lista depusă de Alianță la scrutinul din iunie 2016. Acesta a fost validat de aleși și a depus jurământul în ultima ședință a CJ Bacău. Sorin Umbrărescu este notar public, membru al Camerei Notarilor Publici și are un cabinet, înființat împreună cu soția sa, în municipiul Bacău. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.