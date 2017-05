Cultura Bacăul a devenit, pentru șase zile, capitala aerofilateliei românești de Petru Done - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Municipiul Bacău a devenit, de vineri, 19 mai, „capitala aerofilateliei Românești”, odată cu deschiderea celei de a XXXI-a ediții a Expoziției filatelice „AEROMFILA 2017”, în foaierul Complexului Muzeal „Iulian Antonescu”, în perioada 19 – 24 mai. Ediția din acest an – ne-a informat Ioan Catană, preşedintele Comitetului de organizare – este dedicată împlinirii a 120 de ani de la nașterea parașutistei și aviatoarei Smaranda Brăescu și a 85 de ani de la stabilirea, la 19 mai 1932, a recordului mondial absolut la parașutism de aceeași renumită parașutistă Smaranda Brăescu. Expoziția are participare internațională și prezintă 37 de colecţii aerofilatelice şi astrofilatelice şi cu tematică de aviaţie, în trei clase de participare. La vernisaj au fost prezent președintele Federației Filatelice Române, Leonard Pașcanu, filateliști și colecționari băcăuani, elevi și iubitori ai filateliei, istoriei și aeronauticii. Decanul de vârstă al filateliștilor activi din România, profesorul Ioan Micu, a transmis mesajul primarului Cosmin Necula. „Filateliștii din Bacău – se arată în mesaj -, având o tradiție remarcabilă, sunt recunoscuți pentru organizarea, cu sprijinul autorităților locale, a numeroase expoziții filatelice, inclusiv de nivel național și internațional, de notorietate printre filateliști, colecționari și publicul vizitator”.

Aeromfila este una dintre cele mai longevive expoziții filatelice din România și din lume, deshisă și în Bacău în anii 1993, în 2000 și în 2017. „Acum – ne-a declarat Leonard Pașcanu – avem ocazia să vedem cele mai bune colecții de scrisori trimise cu poșta aeriană, unele chiar din anii 1919-1920, care arată și istoria transportului aerian la noi. În expoziție poate fi văzut cel mai bun exponat de aerofilatelie din România, a unui mare colecționar din Brașov, Victor Iordache, care a participat la foarte multe ediții, iar acum în Bacău participă la Clasa de onoare. Bacăul a devenit, cu Aeromfila, capitala arofilateliei românești în 2017”. Expoziția este organizată de Federaţia Filatelică Română (FFR) – Comisia de Aerofilatelie, de Asociaţia Filatelică „Grigore Pascu” din Bacău şi de Fundația Culturală BARTOC, din București, sub auspiciile Primăriei Bacău. Comitetul de organizare, în baza hotărârii juriului, a acordat distincţii în rang de medalii de aur, vermeil mare, vermeil, argint mare, argint, bronz argintat și bronz. De asemenea, au fost acordate cinci categorii de premii din partea Art Group INT, a Fundației BARTOC, a preşedintelui Comisiei de Specialitate Timbre Fiscale a FFR și a Asociaţiei Filatelice „Grigore Pascu”. Smaranda Brăescu s-a născut pe 21 mai 1897 în actualul județ Galați și a fost prima femeie parașutist cu brevet din România, campioană europeană la parașutism în 1931 și campioană mondială, în 1932, cu recordul de 7.200 m, la Sacramento (SUA). 1 of 8 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.