Social Băcăuanii sunt invitați sâmbătă, la prima mare acțiune de ecologizare și plantare în zonele protejate, derulată de Centrul Regional de Ecologie de Madalina Rotaru - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Demarată de Centrul Regional de Ecologie (CRE) Bacău la mijlocul acestei săptămâni, printr-o acțiune în regim propriu, Campania de ecologizare și plantare de primăvară continuă, sâmbătă, 25 martie, prin prima mare acțiune de acest gen, la care sunt așteptați băcăuani cu spirit civic, de toate vârstele. Astfel, toți cei care cred într-o comunitate deschisă și civilizată sunt așteptați ca voluntari, în ziua amintită, începând cu orele 10.00, pe malul Lacului Bacău, arie naturală protejată, pentru a debarasa zona de deșeuri și pentru a planta puieți de arbori. Centrul Regional de Ecologie Bacău va pune la dispoziția doritorilor, mănuși și saci menajeri și va asigura puieții și materialele necesare plantării acestora. Campania CRE se derulează cu sprijinul Primăriei Municipiului Bacău care va asigura, prin serviciile specifice, ridicarea și transportarea deșeurilor. Băcăuanii care doresc să participe sunt anunțați că adunarea se face sâmbătă, de la ora 10, pe platforma din zona Gherăiești, la ponton, pe malul Lacului Bacău. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.