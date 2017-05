Top Story Băcăuanii mănâncă cireșe de Vrancea de Ramona Ionescu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter – cireșele de mai sunt pe terminate n de luna viitoare, pe tarabe apar cireșele de iunie – se estimează că acestea vor fi puțin mai scumpe n copacii afectați de zăpada din luna aprilie au rămas cu puține fructe, iar comercianții vor specula lipsa cireșelor de pe piață și vor crește puțin prețul O scurtă trece în revistă a tarabelor cu cireșe prezente în Piața Centrală arată că prețurile sunt accesibile pentru pofticioși. Prețul unui kilogram de cireșe variază între 8 și 12 lei, iar pe etichete sunt trecute frecvent ca zonă de proveniență municipiul Focșani sau județul Vrancea. Am făcut o primă oprire la taraba Mihaelei Cantaragiu, comerciant din Bacău, care vinde cireșe în piață de câțiva ani. Marfa adusă de la Focșani se vinde cu 10 lei kilogramul. Vânzătorii nu vor să spună cu cât cumpără kg de fructe. Cireșele sunt roșii, lucioase și te fac să te oprești din drum. Gustul însă nu mai este cel al copilăriei. Multe fructe îți lasă impresia că au fost culese prea devreme, iar gustul este fad. Răspunsul vine imediat: sunt cireșe românești! „Avem un colaborator în Focșani și mereu aducem cireșe de la el. Cred că prețul este accesibil pentru toată lumea, iar marfa este proaspătă și de calitate. Comparativ cu anul trecut am vândut cam aceeași cantitate de fructe. Cireșe de mai vor mai fi la vânzare maxim două săptămâni, după care le așteptăm pe cele de iunie”, declară Mihaela Cantaragiu, comerciant. Puțin mai încolo, pe o altă tarabă, zăresc o movilă de cireșe grena. Sunt alt soi, mai cărnoase și mai colorate, numai bune de mâncat. Cireșele par a fi de proveniență străină, cel mai probabil Grecia. Vânzătorul este însă sfios și bate în retragere când este întrebat despre marfă. Prețul este 12 lei, iar grămada este mai mică. Nici comercianții nu își mai permit să aducă marfă de import, pentru că este scumpă și riscă să rămână cu fructele pe tarabă. Lumea se oprește în loc, se uită, cântărește din priviri și dacă cumpără o fac în cantități mici, „de poftă”. Cei cărora li se par piperate prețutile la cireșe, se pot orienta către căpșuni. Prețul acestora porneste în general de la 8 lei. Și sunt mult mai dulci, mai parfumate și nici nu trebuie să le arunci sâmburii. 23 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.