– în general, băcăuanii s-au plâns de clauzele/comisioanele abuzive din contracte, poprirea unor sume peste limita legală ori de executarea unor sume după încetarea popririi De câțiva ani, Protecția Consumatorilor a tot sancționat instituțiile de credit care au săvârșit abuzuri în relația contractuală cu clienții. Măsurile au fost luate în urma miilor de reclamații care au fost făcute împotriva acestor firme. Astfel, potrivit statisticilor, la nivel național, numai în ultimii doi ani, instituția fost nevoită să aplice amenzi în valoare totală de 1,743 milioane lei, totodată, fiindu-le restituite consumatorilor sume în valoare de 1,097 milioane lei, 112.161,29 euro, 361.828,78 franci elvețieni și 361,13 dolari. Din păcate, astfel de situații nu au ocolit deloc Bacăul. Potrivit Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor (CJPC) Bacău, numai de la începutul anului, au fost înregistrate 55 reclamații împotriva instituțiilor de credit. Cele mai multe sesizau practicile ilegale ale băncilor – 38, însă abuzuri au fost sesizate și în cazul instituțiilor financiare nebancare – IFN – 17. „Din totalul reclamațiilor, 16 s-au soluționat pozitiv, 8 au fost nesoluționabile la nivelul CJPC, 3 clasate și 20 neîntemeiate. Au fost aplicate 8 sancțiuni, 1 avertisment și 7 sancțiuni contravenționale în valoare de 20.000 lei”, a declarat comisarul șef adjunct Alin Năstasă, de la Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Bacău. Important e că, indiferent dacă au avut sau nu dreptate, consumatorii au avut măcar inspiraţia şi resursele de a se plânge instituţiilor abilitate să împartă dreptatea. Băcăuanii s-au plâns fie de clauzele/comisioanele abuzive din contracte, poprirea unor sume de la giranți, eliberarea de sume din cont fără a prezenta un act de identitate, fie de executările silite pentru sume depuse în cont eronat. Însă, printre abaterile care au şi fost sancţionate de Protecţia Consumatorilor s-a numărat, de exemplu, practica ilegală de a face poprire unor sume peste limita legală, precum şi aceea de executare a unor sume după încetarea popririi. „Au mai fost şi cazuri în care rata era folosită incorect pentru acoperirea unei polițe de asigurare aferente unei garanții dintr-un contract de credit, deși exista poliță în vigoare ori situaţii în care se percepeau comisioane de rambursare anticipată”, a mai arătat comisar șef adjunct Alin Năstasă. La final, mai reţinem că, începând cu data de 28 august 2017, Protecţia Consumatorilor desfășoară, la nivelul întregii țări, o acțiune tematică ce vizează verificarea respectării legislației privind activitățile de promovare și publicitate de către instituțiile de credit (website-uri, reclame TV, pliante, etc.). În funcție de complexitatea cazurilor, acţiunea ar trebui finalizată pe la finalul lunii septembrie a.c.. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.