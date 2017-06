Actualitate Băcăuanii au adoptat căței comunitari de Florin Stefanescu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Serviciul de Gestionare a Câinilor fără Stăpân din cadrul Primăriei Bacău a organizat la sfârșitul săptămânii trecute un nou târg de adopții pentru câinii din adăpost. Evenimentul s-a derulat la locul de joacă destinat animalelor de companie din Parcul Cancicov, „Cuțodrom”, așa cum este cunoscut de iubitorii de animale. Au fost aduși spre adopție 8 căței de talie mică, 5 dintre patrupede găsindu-și stăpâni, în ciuda faptului că au fost puțini vizitatori, băcăuanii preferând să participe la multitudinea de activități organizate prin diferite zone ale orașului. Chiar și în aceste condiții, cei care au fost prezenți la târgul de adopții au fost foarte hotărâți. „Sunt acțiuni pe care noi le efectuăm periodic. Prin acest eveniment nu urmărim adopția de aici, la fața locului, ci vrem să atragem atenția băcăuanilor că atunci când își doresc un câine, indiferent de talie, pot găsi pe alese la adăpostul public al municipiului Bacău”, a declarat Dinu Păncescu, șeful Serviciului de Gestionare a Câinilor fără Stăpân. În acest moment, în adăpostul situat în zona de sud a orașului, în spatele hipermarketurilor, sunt 2800 de câini iar personalul Serviciului capturează în jur de 10 patrupede pe zi. Cei care doresc să adopte un cățel primesc animalul gratuit, sterilizat, cu carnet de sănătate, microcipat și vaccinat antirabic. Adopția se poate face de la sediul adăpostului de luni până vineri între orele 12.00 și 14.00 când este program cu publicul. Următorul târg de adopție va fi organizat în luna septembrie. Florin Ștefănescu 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.