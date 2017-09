Ieri, o escortă a Poliției Române a preluat din Londra și a adus în țară un bărbat cercetat pentru infracțiuni din sfera criminalității organizate și contra patrimoniului. În urma cooperării polițienești internaționale cu autoritățile judiciare din Marea Britanie, ieri seară, 11 septembrie a.c., polițiștii din cadrul Centrului de Cooperare Polițienească Internațională — I.G.P.R. au efectuat o misiune de preluare, sub escortă, a unui bărbat, de 53 de ani, din județul Bacău. Pe numele său, Tribunalul București — Secția I Penală a emis un mandat european de arestare, pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire și sprijinire a unui grup infracțional organizat, complicitate la tâlhărie calificată, respectiv favorizarea făptuitorului. În fapt, în cursul anului 2011, bărbatul ar fi aderat la un grup infracțional, format din cetățeni români, majoritatea din județul Neamț. Membrii principali s-ar fi ocupat de recrutarea și coordonarea altor membri executanți, pe care i-ar fi determinat să se deplaseze în străinătate, pentru a comite tâlhării din magazine de bijuterii. În perioada 2011-2014, în calitate de membru al grupării, bărbatul în cauză s-ar fi ocupat de recrutarea și transportarea membrilor din județul Neamț, precum și de transportarea, pe teritoriul diverselor țări europene, a bunurilor furate. De asemenea, bărbatul era urmărit și de autoritățile germane, în baza unui mandat european de arestare, fiind cercetat pentru comiterea, în cursul anului 2015, a 8 furturi, prin folosirea ilegală a unor carduri, precum și sustragerea, în mod ilicit, a unor bani în detrimentul unor persoane. Ca urmare a schimbului de informații efectuat de Poliția Română, prin intermediul Biroului SIRENE din cadrul C.C.P.I. — I.G.P.R., cel în cauză a fost arestat în Marea Britanie, la data de 14 august a.c.. 13 SHARES Share Tweet

