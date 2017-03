Top Story Bacău: Trei răniţi într-un accident rutier pe Calea Bârladului de Desteptarea - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Trei persoane au ajuns sâmbătă seara la spital, în urma unui accident rutier produs pe Calea Bârladului, din municipiul Bacău. Potrivit poliţiştilor, un şofer de 51 de ani, aflat la volanul unui autoturism Volkswagen, a pătruns pe contrasens şi a intrat în coliziune frontală cu o maşină condusă regulamentar de o tânără de 21 de ani. În urma impactului, cei doi conducători auto, dar şi mama şoferiţei, care era pe scaunul din dreapta, au fost răniţi şi a fost nevoie de intervenţia pompierilor de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Bacău pentru descarcerarea lor. „Garda de Intervenţie a fost solicitată în urma unui accident rutier soldat cu trei persoane încarcerate şi două autoturisme avariate. Am procedat la extragerea victimelor pe care le-am predat echipajelor de la Serviciul de Ambulanţă şi Smurd în vederea investigaţiilor la Unitatea de Primiri Urgenţe”, a declarat plutonier adjutant Sebastian Mancaş, din cadrul ISU Bacău. „Am auzit o bubuitură puternică şi am ieşit în stradă. Erau persoane încarcerate, dar nu ştiu cât de rănite erau. Au venit salvările şi le-au luat”, spunea un băcăuan care locuieşte în zonă. Victimele au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale iar, în urma investigaţiilor, medicii au decis ca cei doi şoferi să rămână internaţi, având multiple traumatisme. Bărbatul a fost testat cu etilotestul, rezultatul fiind de 0,61 mg/l alcool pur în aerul expirat şi i s-au recoltat probe de sânge. Tânăra de 21 de ani nu a putut fi testată din cauza leziunilor. Martorii spuneau că bărbatul de la volan ar fi fost preot. Poliţiştii fac acum cercetări pentru vătămare corporală din culpă şi conducerea unui autoturism în stare de ebrietate. În urma impactului frontal maşinile au fost serios avariate 1 of 4 FOTO: Ionuț Unguru 5 SHARES Share Tweet

