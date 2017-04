Cultura Bacău Fest Monodrame, ziua a treia: crocodili, urși și alte fiare interioare de (ne)mărturisit de Madalina Rotaru - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter După ”golul” în care, din lipsa publicului, au sunat strigătele din reprezentațiile primelor două zile de Bacău Fest Monodrame, a venit, spre liniștea tuturor, plinul celei de-a treia zile. Spectatorii s-au îmnulțit și chiar dacă, în continuare au lipsit tinerii, sălile de spectacole s-au animat în a doua parte a zilei, iar recitalurile au reușit să dezmorțească palmele privitorilor, unele dintre ele în prelungi aplauze. Ziua a debutat, ca și precedenta, la orele 11, la pub-ul Valhalla, partener al actualei ediții a manifestării cu Teatrul Municipal Bacovia, de data aceasta însă cu un spectacol lectură din textul unuia dintre cei trei nominalizați la Concursul de Dramaturgie din cadrul Festivalului, respectiv ”Crocodil”, de Elise Wilk. Un debut de zi emoționant, atât textul Elisei, cât și lectura acestuia de către Dumitru Rusu, actor la Teatrul Municipal Bacovia reușind să-i suprindă pe cei prezenți în sală din prima până în ultima clipă, să le capteze atenția și, la final, să-i lase cu noduri în gât și ochii în lacrimi la propriu. Cu atât mai emoționant cu cât actorul băcăuan însuși, neregizat, a izbucnit la finalul lecturii, în lacrimi. ”Nu știu de ce m-am emoționat așa de tare, citisem textul de multe ori înainte, dar cred că abia acum am conștientizat cu adevărat mesajul și finalul”, ne-a mărturisit, imediat după reprezentație, într-o pauză de cafea, actorul Dumitru Rusu. De fapt, nu e nimic de neînțeles ci, cu adevărat, doar de conștientizat un mesaj profund, frumos și natural transmis de autoarea textului, Elise Wilk: acela că, pentru a fi în armonie unii cu alții, prejudecata trebuie înlăturată, iar aceasta se poate întâmpla doar dând crezare ”crocodilului” care sălăsluiește în fiecare dintre noi. ”Crocodil” este povestea cu final nefericit a parcursului de sine întru descoperirea identității sexuale, de către un băiețel, ”identitate” pe care trebuie să și-o țină ascunsă, dar nu prea poate, din cauza prejudecăților celor din jur, care sunt ”normali”, a colegilor lui de școală în primul rând. Un text, care pus în scenă, va stârni cu siguranță reacții adverse, dar de care atât scena, cât și viața de dincolo de scenă au, în România plină de prejudecată, nevoie. A doua parte a zilei a debutat, de la orele 17.00, la Clubul Cultural Decebal, partener de asemenea în cadrul Bacău Fest Monodrame, cu cel de-al doilea – din cele șase din acest an – recital în concurs, spectacolul ”Două piese cu o femeie”, după Franz Xaver Kroetz, în regia Ion Mircioagă și interpretarea tinerei Andreea Darie de la Teatrul 7, Iași. Din punctul nostru de vedere, o prestație nu tocmai fericită, tânăra concurentă, în ciuda strădaniei, nereușind să-și capteze publicul. Nu neapărat din lipsă de tehnică în jocul actoricesc, dar și din cauza asta, cât din lipsă de ”expresivitate emoțională”. Spectacolul, de fapt două spectacole într-unul, a prezentat două ipostaze diferite ale singurătății cu efectul ei, depresia, la care ajung două femei, o tânără mamă nevrotică, cu un prunc din flori cu care nu știe ce să facă, dar pe care și-l dorește fericit, și o femeie trecută de prima tinerețe, rămasă singură, al cărei parcurs zilnic serviciu-casă-serviciu, copleșitoare rutină, se sfârșește prin sinucidere. Spectacolul a fost unul oglindă pentru cei care au văzut spectacolul (mut și controversat, dar, din punctul nostru de vedere, convingător), ”Călin (povestea modernă)”, producție 2014 a Teatrului Municipal Bacovia, în regia lui Horia Suru și interpretarea Elizei Noemi Judeu. Spectatorii și-au îndreptat apoi, pașii, spre sala mare a Teatrului Municipal Bacovia unde, de la orele 18.30, au fost părtașii unei ”Mărturisiri” – ”Scurtă lecție de vorbire și teatru” a actorului Ștefan Hagimă, mentor pentru multe generații, care a revenit pe scena băcăuană pentru ”a închide cercul”, a mărturisit, celor 50 de ani de când pe aceeași scenă, elev de liceu fiind, a urcat pentru prima oară. Ștefan Hagimă a deschis de fapt, o nouă secțiune a Bacău Fest Monodrame, ”Mărturisiri”, după cum a anunțat managerul Teatrului Bacovia, Eliza Noemi Judeu. ”Din acest an – a anunțat Judeu, înainte de a-l invita pe Ștefan Hagimă pe scenă -, Bacău Fest Monodrame vă propune o nouă secțiune, Mărturisiri, prin care un om de teatru, dincolo de personaj, scenografie, regie, se va mărturisi în fața noastră. Monodrama este rugăciunea pe care și-o face actorul, relația pe care și-o stabilește el cu Dumnezeu, pe scenă, în fața publicului. Ne-am gândit să batem gongul primei ediții a Mărturisirilor cu Ștefan Hagimă, băcăuan de-a nostru”, a spus managerul Teatrului. Pentru o oră jumătate, Ștefan Hagimă a ținut, într-adevăr, o lecție despre vorbire și teatru în fața publicului, dezvăluind – prin depănări de amintiri, interpretări și prezentări ”didactice” simultan – câte ceva din istoria Teatrului și curentele dominante, teatrul de reprezentare, de trăire și teatrul romantic. Trecând prin Shakespeare, Esenin, Hugo, Eminescu, Bacovia și… Val Mănescu, făcând trimiteri (pe alocuri ușor prea ironice) la calitatea actului actoricesc al unor personalități din lumea teatrului internațional și național, Ștefan Hagimă și-a dovedit din plin stăpânirea artei pedagogiei, astfel că, la final, spectatorii – elevi l-au răsplătit cu minute de aplauze și flori. Nu convinși sau poate cunoscători deja prea bine al istoricului artei teatrale au fost tocmai câțiva actori ai Teatrului Municipal Bacovia care, la scurt timp după începerea Mărturisilor lui Ștefan Hagimă, au părăsit sala… Publicul s-a ridicat în prelungi aplauze și după ultima reprezentație a celei de-a treia zile de Bacău Fest Monodrame, spectacolul invitat "Ursul" (Teatrul de Stat Constanța) după Cehov, regia Felix Alexa, avându-i în distribuție pe Marius Bodochi, Dana Dumitrescu și Marian Adochiței. Coerență, umor, interpretare excelentă a lui Marius Bodochi, bună a Danei Dumitrescu și foarte bună a tânărului Marian Adochiței, un final de seară revigorant.

