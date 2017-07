Două persoane au ajuns, în această seară, la spital, după ce au fost lovite de un autobuz, pe trecerea de pietoni din dreptul Bisericii Sf. Neculai, pe bulevardul Unirii, din Bacău. Se pare că vizibilitatea șoferului autobuzului a fost afectată de faptul că, chiar lângă trecerea de pietoni, era parcata o mașină. În plus, susțin martorii, victimele nu s-au asigurat. „Eram chiar în autobuz. Șoferul nu are nici o vină. Bătrânii au sărit pe trecere neasigurându-se iar șoferul nu avea viteză” – spune Andrei Șelaru. Șoferul a fost testat cu etilotestul, alcoolemia fiind zero. Polițiștii au deschis o anchetă. 8 SHARES Share Tweet

