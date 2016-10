Bacau: Batrân accidentat mortal in zona Pietei Centrale

Duminica dimineata, in jurul orei 5.10, pe strada 9 Mai, in zona Pietei Centrale din Bacau, s-a produs un accident de circulatie in urma caruia un batrân de 86 de ani, din localitate, a murit.

Din primele cercetari efectuate de politisti, un sofer de 70 de ani, din comuna Hemeius, l-a surprins si accidentat in timp ce traversa strada pe o trecere pentru pietoni, insa pe culoarea rosie a semaforului electric.

Conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost negativ.

Oamenii legii au deschis acum un dosar penal si fac investigatii pentru infractiunea de ucidere din culpa.