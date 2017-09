Bacău: Acoperişul unui bloc a luat foc azi-noapte

– aproape 100 de locatari au fost evacuaţi de pompierii care au intervenit pentru lichidarea incendiului Focul care se iscase la acoperişul unui bloc cu patru etaje, de pe strada Prieteniei, din municipiul Bacău, a fost observat în jurul orei 2.30 şi imediat au fost alertate autorităţile la 112. La faţa locului au intervenit de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Bacău 35 de pompieri cu patru autospeciale de lucru cu apă și spumă, o autospecială pentru lucru și salvare de la înălțime, două ambulanțe Smurd, două autoturisme pentru muncă operativă, grupa operativă a inspectoratului, un echipaj de la Serviciul de Ambulanță Bacău, dar şi jandarmi şi poliţişti. „La sosirea la locul evenimentului pompierii militari au constatat că, incendiul se manifesta la nivelul acoperișului, pe o suprafață de aproximativ 300 de metri pătrați. Forțele de intervenție au luat măsura evacuării a circa 100 de persoane pentru a nu exista riscul intoxicării acestora cu fum și gaze toxice. Din fericire nu s-au înregistrat victime”, a declarat cpt. Andrei Grecu, ofiţer de relaţii publice la ISU Bacău. În incendiul, care a fost lichidat la ora 3.50, au ars circa 300 de metri pătrați de acoperiș. Locatarii, care au ieşit din case speriaţi, spuneau că focul s-ar fi iscat în urma unui fulger şi s-ar fi extins foarte repede, însă pompierii sunt cei care vor stabili cauza acestui incendiu. 0 SHARES Share Tweet

