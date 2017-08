Inspectoratul de Jandarmi Judeţean (I.J.J) Bacău a organizat acţiuni pe linia prevenirii şi combaterii comerţului ilicit de produse accizabile, în municipiul Bacău. În urma acestor acţiuni o importantă cantitate de țigări de contrabandă a fost depistată în Piaţa Centrală. Jandarmii din cadrul unității pe timpul executarii unor actiunii specifice, pe linia prevenirii și combaterii comerțului ilicit cu produse accizabile au depistat un bărbat ce deţinea şi oferea spre comercializare 20 de pachete de ţigarete de provenienţă străină, netimbrate. În urma legitimării acestuia jandarmii au constatat că era vorba de un bărbat în vârstă de 38 de ani cu domiciliul în municipiul Bacău, cunoscut ca având antecedente în domeniul comerțului cu acest tip de produse accizabile. În urma controlului autoturismului jandarmii au mai găsit cantitatea de 150 de pachete de ţigărete de provenienţă străină ,netimbrate. Actele întocmite de către jandarmi și cantitatea de 170 de pachete de țigarete au fost predate reprezentanţilor Direcţiei Regionale Antifraudă Suceava . 0 SHARES Share Tweet

