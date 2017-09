Cultura Bacău, 16 septembrie: Regal Remember Cenaclul Flacăra de Madalina Rotaru - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Sâmbătă, 16 septembrie, băcăuanii au ocazia să-i vadă și să-i asculte pe artiștii Andrei Păunescu, Mircea Baniciu, Mircea Vintilă, Cristian Buică, Mădălina Amon, Valentin Moldovan, Walter Ghicolescu, Vasile Mardare, Arpad Domokos și Vanghele Gogu în cadrul unui eveniment special, dedicat poetului Adrian Păunescu și celor 44 de ani de la înființarea Cenaclului Flacăra. Este vorba despre „Concert Omagial în memoria poetului Adrian Păunescu – Regal Remember Cenaclul Flacăra, 44 de ani de înființare”, un eveniment 100% inițiativă și organizare private, prin Oana Cornescu din Bacău și Fundația Constantin, al cărei președinte este Andrei Păunescu. Concertul se va desfășura în ziua amintită, de la orele 18.30, la Sala Ateneu a Filarmonicii „Mihail Jora” din Bacău, se dorește a fi un dar de la un băcăuan pentru băcăuani și n-ar fi fost posibil fără generozitatea «unor sponsori extraordinari, inimoși» precum Dedeman, Inter-Auto, Hotel Dumbrava, Agricola Internațional, SOMA, BASAROM, BARLETA, BOFIPACK România, Teletrans SRL, Filmir Prod și Corabo Vin SRL. „Am organizat acest spectacol deosebit, reprezentativ moment de artă și cultură, un Remember Adrian Păunescu, la 44 de ani de la nașterea Cenaclului Flacăra. Regalul este susținut de Andrei Păunescu, Mircea Baniciu, Mircea Vintilă, Cristian Buică, Mădălina Amon, Valentin Moldovan, Walter Ghicolescu, Vasile Mardare, Arpad Domokos și Vanghele Gogu, mari maeștri ai genului care prin profesionalism și originalitate și-au adus contribuția la această mișcare puternică, artistică și literară care a existat la noi și care a reprezentat și continuă să reflecte geniul creației lui Adrian Păunescu. Cenaclul Flacăra rămâne o arhivă excepțională de muzică și poezie cu o valoare de patrimoniu național, care și astăzi ne freamătă nostalgiile și ne deschide rănile pentru că Flacăra era supapa de libertate la care noi, cei de atunci, de toate vârstele, eram conectați. Cenaclul Flacăra a fost rampa de lansare și scena care a consolidat carierele multor artiști. El afișa deseori mesaje protestatare, iar poetul Adrian Păunescu, cu talent, curaj, geniu, s-a tranformat din părintele unui fenomen național, într-un catalizator de emoție. Adrian Păunescu a fost însoțit permanent de fiul său, Andrei, moștenitorul și continuatorul acestui fenomen. Andrei face muzică singur sau cu trupa Totuși, scrie articole, cântece și cărți, predă jurnalism, realizează emisiuni și-n restul timpului «iubește și merge printre oameni». Regalul va fi, prin toți artiștii care se vor urca pe scenă, și un omagiu, desigur, pentru cei care nu mai sunt printre noi: Tatiana Stepa, Gil Ioniță, Octavian Bud, Emilian Onciu, Valeriu Sterian, Florian Pittiș, Alexandru Zărnescu, Constantin Dragomir etc. Ne dorim ca publicul, plecând de la acest Regal, să rămână cu acea stare despre care, atât de adânc, vorbea poetul Adrian Păunescu: «Să te afli în stare de iubire cu poporul tău», este mesajul organizatorului evenimentului, Oana Cornescu. Prețul unui bilet la Regal – Remember Cenaclul Flacăra este de 40 lei, biletele urmând să poată fi achiziționate de la casieria Filarmonicii „Mihail Jora” Bacău, de la sfârșitul acestei săptămâni. Cotidianul Deșteptarea este partener media al evenimentului. 0 SHARES Share Tweet

