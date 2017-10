Durerile de spate sunt banale până devin insuportabile, durerile de cap, umăr și genunchi sunt ignorate până când ne pun la pat. Moment în care intervenim cu pastile. Cătălina Marchiș privește aceste afecțiuni din altă perspectivă. Fizioterapeut, și specialist în recuperare medicală, a deschis PhysioKinesis în urmă cu aproape trei ani investind în aparatură și metode care să trateze mai ales cauzele, nu doar efectele.

Programele de recuperare complexe, abordarea pluri-disciplinară și colaborarea cu doctori specialiști din întreaga regiune a Moldovei au pus pe picioare sute de pacienți. A venit toamna și parcă ne dor mai multe și mai des. Este toamna un anotimp al afecțiunilor?

Este într-adevăr un anotimp în care starea de bine nu mai e aceeași. Odată cu apariția fluctuațiilor de temperatură, a umidității crescute, fie apar, fie se agravează afecțiunile articulare sau musculare. Majoritatea declară “reumatism” și fug cu rețeta la farmacie, dar de fapt există peste 100 de boli reumatice. Și există soluții pentru ele atâta timp cât avem un diagnostic corect. Care sunt cele mai des afecțiuni întâlnite la dumneavoastră în cabinet? Depinde la ce segment de vârstă ne referim. În rândul celor mai mici pacienți- cifozele, scoliozele, piciorul var/valg, plat/cscobit. La adulți, durerile de spate sunt nelipsite. Aș putea spune că nu cunosc adult care să nu se plângă de dureri cervicale sau lombare. Urmează, deloc de neglijat, durerile de genunchi sau picioare și parezele post AVC. Cum putem să ne menținem sănătatea posturală cât mai mult timp? Aceasta e o chestiune deloc complicată dar totuși intens ignorată. Există mișcări simple ce pot fi făcute special pentru menținere, pentru a acorda atenția cuvenită și necesară funcționării optime pe termen lung. La birou, în mașină, într-un mediu de lucru convențional sau nu, există exerciții adaptate care, repet, ar trebui executate cu regularitate. Un terapeut vă poate alcătui o schemă personalizată. Este o investiție pe termen lung care întârzie evoluția proceselor degenerative. Medicina alopată ne-a obișnuit cu efecte imediate și medicamente pentru fiecare simptom. Mai avem răbdare să ne “recuperăm”? Ne dorim într-adevăr să vedem un efect cât mai rapid iar dinamica secolului cere ca soluțiile să fie cât mai eficiente în termen de minute în care trece o durere. Dacă dorim un efect imediat există în farmacie medicamente pentru fiecare tip de afecțiune, pentru fiecare simptom în parte. Efectul însă nu este și de durată, de cele mai multe ori. Dacă pe lângă înlăturarea durerii vrem să și menținem starea de bine, atunci e nevoie de un proces mai îndelungat, iar recuperarea medicală înseamnă efecte de lungă durată. Medicamentele tratează un simptom, nu și cauza. Care este diferența între recuperare medicală și clasica “fizioterapie” ? Recuperarea medicală este o ramură destul de nouă a medicinii, a apărut în a doua parte a secolului XX și este în plină dezvoltare. Este o activitate complexă, inter și pluri-disciplinară. Recuperarea medicală înseamnă timp, răbdare, tehnică și lucru personalizat pentru fiecare pacient și afecțiune. Nu avem rețete universal valabile. Chiar dacă diagnosticul este același, fiecare organism este diferit de la reacție, la istoric personal, la voință de vindecare și răbdare.

Se recuperează afecțiuni ortopedice, neurologice, geriatrice, pediatrice, sportive, diabetice, cardiovasculare, respiratorii.

Recuperarea medicală se bazează pe valorile unor măsurători precum podometria, evaluări posturale globale, bilanțuri articulare și musculare. În funcție de rezultatul acestor evaluări se întocmesc scheme personalizate de recuperare. Acestea pot avea ca scop menținerea unui nivel funcțional actual (scop profilactic), recâștigarea capacităților funcționale pierdute (scop terapeutic) și nu în ultimul rând păstrarea (menținerea) progreselor obținute cât mai mult timp.

Recuperarea medicală este realizată de o întreagă echipă : medic specialist de recuperare, medic ortoped, neurolog, geriatru, pediatru, cardiolog, kinetoterapeut, specialist în terapie ocupațională, psiholog, nutriționist.

Există din ce în ce mai mulți doctori care aleg să lucreze împreună cu noi pentru recuperarea adecvată, completă și totală a pacienților. Să încerce un program personalizat pentru pacient înainte de a recomanda alte metode, mai invazive. Tehnologia a evoluat incredibil iar aparatura de ultimă generație permite lucrul cu precizie pentru afecțiuni la nivelul celor mai mici terminații nervoase, permite reducerea inflamațiilor, stimularea mușchilor și alte intervenții neinvazive dar cu o eficiență deosebită.

Dotarea din cabinetul nostru este aceeași cu cea folosită la Jocurile Olimpice pentru recuperarea sportivilor și pregătirea lor pentru forma maximă în competiție. Este o dotare unică în regiunea Moldovei care ne permite să punem pacienții pe picioare chiar și în cele mai complicate cazuri. Am avut pacienți care, la propriu, au aruncat cârja la scurt timp după o intervenție chirurgicală, pacienți care au uitat de herniile cervicale, care au intrat în competiții sportive după accidente majore sau care au scăpat de pareze care păreau definitive. Fizioterapia este doar o verigă în acest mare lanț. Care sunt afecțiunile în care ar trebui să încercăm recuperarea medicală înainte de metode mai invazive? În primul rând pentru durerile de spate. De cele mai multe ori sunt provocate de banale contracturi musculare. Pot fi dureri dobândite în copilărie din cauza unor scolioze nerecuperate, sau pot fi urmare a unor poziții vicioase adoptate la birou, în mașină. Sau pot surveni în urma unei sarcini, a perioadei de alăptare și creștere a sugarului. Medicamentele nu au efect în aceste cazuri. De cele mai multe ori nici în cazul durerilor articulare, fie ele de genunchi, pumn, umăr, gleznă sau călcâi. Aveți în cabinet foarte mulți copii în recuperare. Pentru ce afecțiuni? În primul rând trebuie să specific că o majoritate covârșitoare suferă de scolioze și cifoze. Avem în dotare o metodă de evaluare de ultimă generație care nu presupune iradierea copilului. Astfel putem identifica și diagnostica afecțiuni posturale rapid și simplu cu ajutorul GPS -ului (Global Postural System). Recuperarea la vârste fragede este evident de succes prin kinetoterapie personalizată. Din mâinile specialiștilor noștri copii pleacă “drepți”în timp foarte scurt.

Avem foarte mulți copii cu deformări la nivelul piciorului- plat/scobit, var/valg sau copii sportivi care necesită atenție suplimentară. Recuperarea lor de astăzi înseamnă sănătatea adultului de mâine. La ce ar trebui părinții să fie atenți în ceea ce privește postura copilului și de ce e importantă diagnosticarea timpurie? Copiii noștri stau mult în bancă, la biroul de acasă, petrec timp la tabletă, au ghiozdane grele, de multe ori incorect fabricate și purtate.

Postura copilului, modul în care calcă, în care tocește pantoful stâng sau pe cel drept, dificultatea de a adopta o poziție sau alta sunt elemente care trebuie să fie în atenția părinților.

Evaluarea și diagnosticarea la timp, împreună cu recuperarea precoce înseamnă creștere echilibrată și sănătoasă. Cred că e nevoie să realizăm că multe dintre durerile noastre de azi sunt efectul netratării la timp în copilărie. Cu asta în minte investim acum în sănătatea copiilor pentru a crește adulți sănătoși. În alte țări mișcarea, la orice vârstă, este la fel ca spălatul pe dinți- parte din ritualul zilnic. La noi e “bătrânețe haine grele”. De ce? Cred că în general nu avem o educație în sensul “îngrijirii sănătății”. Ajungem la recuperare doar atunci când durerea este insuportabilă și realizăm că nu a trecut cu niciun medicament.

Facem mișcare, de cele mai multe ori pentru a slăbi sau pentru performanță sportivă, și acordăm prea puțină atenție menținerii unui tonus pentru timp îndelungat și a unei sănătăți posturale. Mișcarea în aer liber nu este iarăși foarte populară. La fel cum pacienții de vârsta a treia nu sunt obișnuiți să urmeze un program de exerciții.

La noi în cabinet însă, pacienții care au scăpat de durere printr-un program de recuperare urmează acum și programe de fitness medical. Adică exerciții pentru menținere, gândite pentru ei într-o schemă personalizată. Avem chiar un program de Stretching Postural Activ recomandat la orice vârstă, pentru a menține în echilibru tot sistemul articular și muscular. Poate important este să înțelegem că sănătatea se menține. Că o durere pentru care se intervine la timp, minim invaziv, va trece mai repede și mai eficient. Că e nevoie să umblăm la cauză nu doar la efecte. Că atunci când investim în sănătatea noastră și a copiilor noștri avem grijă de viitor.

