La Mozart, simplitatea ce pare să curgă în muzica sa nu e un ideal artistic, ci mijlocul – genial, desigur, prin care această simplitate, aş spune gravă – înnobilată de scânteia divină, îmbracă cu splendoare materia comună. Solistul din această seară, Bogdan Zvorişteanu, va interpreta Romanţa în Fa Major de L.v. Beethoven şi Concertul nr.4 pentru vioară şi orchestră în Re Major de W.A. Mozart. Fiul lui Radu Zvorişteanu, fost concertmaestru al Orchestrei Naţionale Radio, Bogdan a absolvit la clasa profesorului Ştefan Gheorghiu şi a continuat să studieze la “International Menuhin Music Academy” din Gstaad (Elveţia), cu Alberto Lysy. Laureat al unor importante concursuri de vioară: George Enescu din Bucureşti, Tibor Varga de la Sion, Leopold Mozart de la Augsburg, Geneva International Violin Competition, Pierre Lantier din Paris, Bogdan Zvorişteanu a concertat în întreaga lume, fie ca solist, fie în recitaluri de muzică de cameră. Din 2002 este concertmaestru al orchestrei “Suisse Romande” din Geneva şi profesor la “International Menuhin Music Academy”. El a înregistrat Integrala Sonatelor şi Partitelor de Bach pentru vioară solo pentru «Dinemec Classics», la aniversarea a 30 de ani de la înfiinţarea Academiei Menuhin. Dirijor de orchestră şi cor, Mihail Ştefănescu, va încheia simfonicul cu celebra Simfonie 40 în sol minor, K 550, de Mozart. Din 1995 şi până în septembrie 2017, Ştefănescu a fost directorul Filarmonicii Ion Dumitrescu din Râmnicu Vâlcea. Se afirmă pe scena vâlceană, naţională şi internaţională, se remarcă alături de corala “Euphonia”, pe care o înfiinţează în anul 1981 şi cu care a câştigat numeroase distincţii la festivaluri şi concursuri naţionale şi internaţionale. Efectuează turnee de concerte în Europa, Coreea de Sud şi este invitat în jurii ale unor Concursuri Internaţionale de interpretare în Italia. Dirijorul Mihail Ştefănescu are un vast repertoriu simfonic de la clasici la contemporani şi abordează cele mai importante opus-uri vocal – simfonice. Să ne amintim versiunea pe care a realizat-o la Requiem-ul de Mozart, în compania orchestrei băcăuane! OZANA KALMUSKI ZAREA 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.