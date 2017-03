Onesti “Avalanșă” de premii pentru elevii CN “Dimitrie Cantemir” din Onești de Ion Moraru - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Grație faptului că doresc mult să studieze fenomenele fizicii, fiind atrași de această disciplină de studiu dar și înaltului profesionalism al cadrelor didactice, elevii Colegiului Național “Dimitrie Cantemir” din Onești au reușit să obțină numeroase premii în primăvara acestui an. Astfel, la Etapa județeană a Olimpiadei de Fizică de la Colegiul Național “Dimitrie Cantemir” au obținut primul loc și fac parte din lotul județului Bacău ce va fi prezent la Olimpiada Națională a acestui obiect de studiu elevii Andrei Negureanu, Andrei Tudor Iliescu (la clasa a VII a), Ștefan Ștefănescu, Iarina Maria Pleșoianu și Mihai Cristian Toader (la clasa a VIII a), toți fiind îndrumați de către prof. Lenuța Basoc. Din același lot, tot de la Colegiul “Cantemir” din Onești, face parte și eleva din clasa a XI a, Teodora Elena Bulichi (îndrumată de prof. Costin Dobrotă), ea fiind prezentă pentru cel de-al treilea an consecutiv ca liceană la Olimpiada Națională de Fizică, acest puternic concurs având loc în luna aprilie la Târgu Jiu. Este de notat faptul că la Olimpiada Județeană de Fizică de la Bacău s-au mai evidențiat și “cantemirenii” Daria Drăgan, Marian Irimia (ce au obținut premiul al II-lea), Ștefan Smarandi, Alexia Dănilă, Ioan Panțâru, Răzvan Apostu – care au fost răsplătiți cu premiul III (ei fiind îndrumați și pregătiți de prof. Lenuța Basoc). La aceeași olimpiadă s-au bucurat de obținerea unei mențiuni elevii Andrei Grigore , Victor Alecu (profesor îndrumător Lenuța Basoc) și Nicolae Gătej, el fiind îndrumat de prof. Neculai Sandu. “Subiectele au avut un grad de dificultate ridicat, dar pregătirea continuă m-a ajutat să depășesc toate obstacolele. Rezultatele obținute au reprezentat pentru mine o confirmare a eforturilor depuse”, a declarat elevul Ștefan Ștefănescu, ce a evidențiat și contribuția adusă de prof. Lenuța Basoc la obținerea frumoaselor rezultate, ea fiind cea care i-a insuflat dragostea pentru această disciplină de studiu – fizica. Un rezultat de prestigiu a fost înregistrat și la Etapa națională a Concursului „Vrănceanu – Procopiu”. Aici, eleva Teodora Bulichi, îndrumată de prof. Costin Dobrotă, a obținut mențiune. Elevii Colegiului Național “Dimitrie Cantemir” au strâns multe și frumoase rezultate și la Faza națională a Concursului de Fizică PHI. Astfel, la gimnaziu, elevii coordonați de profesor Lenuța Basoc au câștigat: premiul I (Mitrofan Theodor, Panțâru Ioan, Smarandi Ștefan, Negureanu Andrei, Ștefănescu Ștefan), premiul al II-lea (Murărașu Ilinca), premiul al III-lea (Apostu Răzvan, Secară Maria, Boghici Kevin, Iliescu Andrei, Ionescu Bianca, Drăgan Daria, Irimia Marian, Pleșoianu Iarina, Toader Mihai) și mențiune (Luchian Eliza, Nicolcea Gelu, Sticlaru Dragoș, Busuioc Andrei, Alecu Victor). La liceu, au luat: premiul I Bulichi Teodora și premiul al II-lea, Basoc Adriana și Gătej Nicolae, ei fiind coordonați de profesorii Tutunea Mariana și Neculai Sandu. La acest concurs premiul al III-lea a revenit elevei Popa Lavinia, îndrumată de prof. Costin Dobrotă și câte o mențiune au obținut elevii Chiper Georgiana, Stoica Ștefan, Lupu Valentin, Lupașcu Mihai și Șoiman Andra. De asemenea, un alt șir de succese la fizică a fost obținut de către elevii Colegiului Național “Dimitrie Cantemir” la concursurile interjudețene “Pro Fizica” și „Cygnus”. 0 SHARES Share Tweet

