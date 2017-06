Autoturisme de epocă la Moldova Classic Rally, în Bacău

Ediția a treia a evenimentului regional Moldova Classic Rally (MCR), organizat în acest an în județul Bacău, în perioada 15 – 17 iunie, va debuta joi seara (15 iunie), de la ora 19,00, cu prezentarea oficială a autoturismelor în fața publicului și a oficialităților pe scena amenajata in fata Palatului Prefecturii, ude se va da și Startul Oficial. MCR este organizat de filiala Bacău-Neamț a Retromobil Club România (RCR) și este una dintre cele nouă etape care compun Campionatul de Raliuri de Regularitate pentru Vehicule Istorice (CRRVI).

Ediția din acest an – am aflat de la președintele Filialei Bacău-Neamț, Nicolae Marin – se va desfășura în paralel cu etapa Raliul Moldovei din Campionatul Național de Raliuri, fiind pentru prima dată când un eveniment automobilistic intră sub patronajul comun al RCR (Autoritate Națională FIVA)/ ACR (Autoritatea Sportivă Națională FIA) și FRAS (Federația Română de Automobilism Sportiv).

O alta premiera pentru acest an este introducerea unei clase monomarcă dedicată modelelor Dacia produse până în 1987, atestate ca vehicul istoric.

Evenimentele tip „Competiții de Regularitate care compun CRRVI” sunt concursuri care se desfășoară în etape pe baza timpilor și a vitezei medii impuse. Pe durata fiecărui eveniment participanții trebuie sa se supună codului rutier în vigoare, iar viteza medie pe etapă nu poate depăși 50 km/h.

Pentru constituirea clasamentului pe eveniment și atribuirea unui coeficient crescut, MCR 2017 se va desfășura pe un traseu de aproximativ 300 km și va avea o distanță totală a Testelor de Regularitate de circa 80 km.

Plecarea în raliu va fi vineri, de la ora 9,30, din parcarea Hotelului Moldova. Între orele 12,00 – 14,00 va avea loc și o Expoziție de vehicule istorice, în fața Primăriei Onești, de unde se va da startul în etapa a doua, la ora 13,00. Seara, după ora 18,00 va fi deschisă Expoziția de Vehicule Istorice în fața Hotelului Decebal, din Bacău. În fața Casei de Cultură și a Prefecturii va putea fi văzută Super Speciala CNR în circuit amenajat.

Etapa a treia a concursului începe sâmbătă, ora 10,00, de la Hotel Moldova. Între orele 12,00 și 14,30 are loc Expoziția de vehicule istorice, în fața Primăriei Moinești, cu start în etapa a patra la ora 14,30. Finalul concursului va fi seara, în fața Hotelului Moldova.