Autoliv a inceput recrutarea de personal in Onesti

Compania Autoliv România a inceput selectarea de personal pentru fabrica pe care o va deschide, din luna martie, in Onesti. Producatorul americano-suedez de sisteme de securitate auto vrea sa angajeze aici, pâna la finele anului viitor, circa 800 de salariati, dar va porni productia cu circa 400. Primii 50 de angajati au si fost trimisi la cursuri de specializare in unitatea din Sfântu Gheorghe.

Primarul municipiului Onesti, Nicolae Gnatiuc, considera ca investitia facuta de Autoliv in Onesti este cea mai mare intr-o unitate de productie din ultimii ani. „Sunt si alti dezvoltatori in domeniul productiei industriale la noi, precum societatea Croco. Dar Autoliv investeste masiv si da zonei o gura de oxigen. Investitia societatii este un act care da incredere ca si alti investitori sa vina aici, prima de acest tip in Moldova, de la o companie cu circa 10.000 de angajati in România”.

Municipiul Onesti, dezvoltat aproape monoindustrial pâna in 1990, a inregistrat in ultimii 20 de ani o cadere puternica a sectorului industrial. Si numarul somerilor a crescut mult, iar o buna parte dintre locuitori au cautat locuri de munca in tara si mai ales in strainatate. In Onesti, somajul se inscrie in media judeteana (6,4% in septembrie) si a ajuns, dupa opinia primarului, cam la 6,5 – 7%. Societatea va angaja un numar dublu de persoane fata de numarul lunar al somerilor din Onesti, care a ajuns in luna septembrie la o medie de 413 persoane.

„Odata cu o asemenea investitie – a opinat Nicolae Gnatiuc – e clar ca va aparea o concurenta intre angajatori si pentru forta de munca din Onesti si in ceea ce priveste si salariile oferite. Pentru ca mai multi angajatori se vor bate pe acelasi numar de oameni disponibili. Astfel, in Onesti devine deja o poveste ca nu sunt locuri de munca. Societatea Croco mai vrea cel putin 100 de oameni, pentru o noua linie de fabricatie, la Chimcomplex mai este nevoie de 50, firmele de constructii mai pot angaja cel putin 200 de oameni.

In Onesti este, acum, nevoie de peste 600 – 700 de oameni la angajare. Iar in vara viitoare tot in Onesti o companie straina va lansa o investitie care va genera peste 2.000 de locuri de munca. Sunt locuri de munca, mai trebuie sa si muncim si sa nu intrebam din start ce nivel are salariul. Dar, onestenii sunt oameni seriosi si stiu sa munceasca”.

Noua fabrica din Onesti, care va produce centuri de siguranta si volane auto, va functiona intr-o hala de productie a fostei fabrici de produse lactate.