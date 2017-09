Duminică, 17 septembrie, orele 10-16, are loc unul dintre evenimentele speciale Bac-Fest 2017, Autobuzul Bacovia, în cadrul căruia băcăuanii vor putea circula (citiți QR-ul pentru a afla cum) pe un traseu bacovian: Cimitirul Central-Parcul Cancicov-Biserica Precista-Parcul Trandafirilor-Liceul Ferdinand-Strada Mare-Statuia lui Bacovia. Itinerariul cuprinde și vizitarea gratuită a Casei Memoriale „George Bacovia” poate fi vizitată gratuit. Un eveniment realizat cu sprijinul TRANSPORT PUBLIC S.A. 33 SHARES Share Tweet

