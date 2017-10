Multimedia Aurul viilor băcăuane a ajuns în butoaie de Petru Done -

– viticultorii, mari și mici, sunt mulțumiți de calitatea producției Rodul viilor din județul Bacău a ajuns în butoaie, la fermentat. Sub pastelurile copleșitoare ale toamnei s-a așternut liniștea. Se întâmplă și pe dealurile Bogdăneștilor, din comuna Traian, în viile societății Eug Prod a celui mai important vitivinificator băcăuan. În secția de vinificație a întreprinderii, însă, activitatea a ajuns la cote maxime, pentru că acolo au intrat la prelucrat mii de tone de struguri, o parte preluați și din zonele viticole din sudul Moldovei. Starea vremii din iarnă și din primăvară nu dădea prea multe speranțe agricultorilor din Moldova. Dar ce a urmat a fost o perioadă cum de mulți ani nu s-a mai văzut prin partea locului. A plouat suficient, a ieșit soarele când și cât trebuia, s-au făcut recolte bune peste tot. În vii, producția de struguri – spun viticultorii – a fost una de elită. „Strugurii au acumulat zahăr și vor ieși vinuri foarte bune – ne-a declarat Eugen Burcă, administrator Eug Prod. Anul acest ajungem la o producție de circa 20 de tone de struguri la hectar, din care pot rezulta 12 – 14 mii de litri de vin". Culegătorii au devenit mai rari ca vinurile bune În plantațiile de pe dealurile din Traian ale Eug Prod dau rod, an de an, Feteasca albă, Feteasca regală, soiurile Sauvignon și Muscat Ottonel. Struguri frumoși în acest an, să-i mănânci și cu ochii. La cules, însă, au venit mai ales culegători din comunele din nordul județului, din Roșiori și din Plopana. Viticultorii au și ei probleme cu forța de muncă, așa cum se întâmplă în toate celelalte domenii economice de fapt, inclusiv în agricultură sau poate mai ales acolo. „Nu găsim sezonieri pentru recoltat" – spunea viticultorul din Traian. Oamenii locului s-au cam împuținat, cei tineri au plecat la muncă pe meleaguri străine, iar alții, nărăviți de ajutoarele sociale, se mulțumesc cu puțin. Însă nu se știe exact cine tot venea noaptea în vie ca la el acasă și se aproviziona. Viile nu au scăpat nici în acest an de astfel de vizitatori. Vinul de nuntă sau de Sărbători a intrat la fermentat Ziua, însă, și în această toamnă bărbați și femei, oameni mai tineri sau mai cu experiență de viață, mulți, puțini, câți au fost, au luat în primire rândurile de butuci și au adunat sute și mii de găleți de struguri. Aurul viilor a ajuns imediat în fabrică, iar strugurii au fost dați la zdrobitor, în condiții tehnologice industriale, bineînțeles. Vinul de Crăciun, de Anul Nou și de Paști stă acum la fermentat. Și nunțile sunt programate tot după momentul acestui proces. „Vom vedea, după fermentație, ce cupaje vom face, dar am și cumpărat struguri, din care vom scoate și un vin roze – ne-a explicat Eugen Burcă. Centrul nostru de vinificație poate prelucra circa 3.000 de tone de struguri, iar spațiul de depozitare este de 1,5 milioane de litri de vin".