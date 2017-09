Au defilat biciclistele băcăuane

Asociația SKIRTBIKE, în parteneriat cu Federația Tinerilor din Bacău și cu sprijinul Municipiului Bacău, a organizat primul festival dedicat biciclistelor băcăuance. Acest festival a fost susținut financiar cu suma de 39.542 lei, bani din bugetul local băcăuan. Doamnele, domnișoarele și tinerele au fost invitate, sâmbătă, 2 septembrie la o paradă care a avut ca scop evidențierea feminității dar și a bicicletelor frumos decoarate, fiind astfel încurajat mersul pe bicicletă dar și o explozie de culoare creată fie de accesoriile pe care le au fie de veselia pe care o emană, ele femeile. Motivația organizatorilor s-a transformat în acțiune și au primit ajutorul celor 70 de voluntari care au realizeze un fashion bike bazar, un photo corner, ateliere de mecanică și reparații de biciclete sau de body painting și henna workshop-uri despre siguranță bicicliștilor în trafic cât și activităti pentru familie și copiii, chiar și o grădină de relaxare. Cele care au participat la paradă au avut șansa de a câștiga o bicicletă, vouchere pentru servicii de beauty, produse de îngrijire sau cosmetică cât și aricole vestimentare. Coloana de bicicliste îmbrăcate chic a plecat în ritm lejer pe un traseu de circa o oră şi jumătate, pe străzile din zona de nord, zona centrală și de sud a Bacăului. 1 of 31 „Așteptarea noastră de la acest eveniment ar fi să aducem comunitatea de bicicliste înapoi din Bacău aproape, să vedem care este comunitatea de bicicliste și așteptarea mea este să și creăm acestă comunitate, adică să le încurajăm pe femeile care poate ar fi vrut să învețe să meargă pe bicicletă sau poate ar fi vrut să meargă pe bicicletă pe stradă și nu au avut curajul, până la urmă să le inspirăm pe femeile din Bacău să folosească acest mers pe bicicletă ca un mijloc de transport” – ne-a declarat Sforoi Oana-Iuliana, organizator SkirtBike. 13 SHARES Share Tweet

