Atentie, soferi! Nu mai puteti scoate decât un singur set de numere rosii!

Schimbare aproape peste noapte la inmatriculari. Daca pâna acum, cei care isi achizitionau o masina noua sau second-hand puteau scoate pâna la trei seturi de numere rosii, de acum, cei de la Serviciul de Inmatriculari au decis sa elibereze doar un set, incercând astfel sa-i elimine pe comerciantii de masini si sa grabeasca procesul de inmatriculare.

Veste neasteptata pentru soferii care doreau sa-si inmatriculeze masinile si care cereau in acest scop mai multe seturi de numere rosii. La mijlocul acestei saptamâni au aflat cu uimire ca nu mai pot scoate al doilea set pentru ca cei de la inmatriculari au decis sa aplice ad literam Ordinul 1501/2006 care prevede ca autorizatia de circulatie provizorie nu poate depasi 30 de zile, iar „vehiculului caruia i s-a acordat autorizatie provizorie i se pot atribui succesiv mai multe autorizatii care nu pot cumula mai mult de 90 de zile, cu conditia achitarii tuturor taxelor si tarifelor legale necesare inmatricularii, inainte de eliberarea urmatoarei autorizatii”.

Cu alte cuvinte, cei interesati cu adevarat sa-si inscrie masina vor face acest lucru in termenul de 30 de zile, nemaifiind nevoie de al doilea sau chiar al treilea set de numere rosii.

„Platisem tot ce aveam de achitat pentru a-mi scoate al doilea set de numere rosii ca sa ma duc unde am nevoie, sa achit taxele pentru inmatriculare. In prima luna de când am luat masina nu am avut bani sa platesc. Când am ajuns la ghiseu, am aflat ca nu se mai dau numere rosii”,

ne-a spus Vlad Iordachescu, revoltat ca acum trebuie sa mearga cu masina pe platforma la RAR pentru verificare tehnica, adica o cheltuiala in plus, pe lânga celalalte necesare inmatricularii.

L-am contactat pe seful Serviciului Inmatriculari Bacau pentru a-i cere un punct de vedere despre schimbarea brusca. „Se elibereaza numere rosii in conditiile legii, adica dupa primele 30 de zile, daca doritorii se prezinta cu toate documentele mai pot cere inca un set”, a declarat cms.sef Constantin Mihaiescu. Dar, la ce i-ar mai servi cuiva numere provizorii daca a achitat deja toate taxele? Este aceasta masura indreptata impotriva samsarii de masini?, l-am mai intrebat pe seful serviciului. „Sunt si ei o parte a problemei. Menirea numerelor provizorii era ca oamenii sa aiba la dispozitie un timp suficient pentru a obtine actele necesare inmatricularii, nu pentru activitatea de bisnita. Acum, unii asteptau sa vada daca se elimina timbrul de mediu. Pe de alta parte, derogarea s-a facut si pentru ca la RAR inainte era foarte aglomerat, programarile se faceau greu, motiv pentru care nu se respecta acest termen. Acum, nu mai este cazul. Programarile se fac poate chiar si in aceeasi zi”, a mai spus seful serviciului.

Sau, poate explicatiile nu sunt doar acestea. Daca legea eliminarii celor 102 taxe va trece de presedintele Iohannis, aceasta inseamna ca de la 1 ianuarie 2017 se va elimina si timbrul de mediu, asadar, o mare suma in minus la buget, motiv pentru care autoritatile ar putea dori sa strânga cât mai multi bani acum, cât mai pot.

Pe de alta parte, se doreste in continuare restrângerea activitatii comerciantilor de masini second-hand, care comparativ cu sumele incasate, platesc foarte putin statului.