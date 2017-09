Reprezentanţii poliţiei rutiere din Serbia ne informează că, începând cu data de 04 septembrie a.c., pe teritoriul acestui stat a fost implementat sistemul de măsurare a vitezei medii pe autostrăzi. De asemenea au specificat faptul că se intenţionează extinderea acestuia pe întreaga reţea de autostrăzi, până la sfârşitul anului 2017. În acest context vă reamintim că depăşirea limitelor legale de viteză şi viteza neadaptată la condiţiile de drum reprezintă una din principalele cauze ale accidentelor rutiere grave produse pe drumurile publice. 2 SHARES Share Tweet

