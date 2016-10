“Atelier protejat” si clase adaptate pentru bacauanii autisti

Emil Melinte, fost candidat la functia de primar al Bacaului, a initiat un proiect destinat autistilor: “Educatie Adaptata Tulburarilor din Spectrul Autist”. Acesta va avea doua componente: infiintarea de clase adaptate pentru copii si a unui atelier protejat, pentru tineri si adulti.

Melinte propune amenajarea unor spatii din Scoala “Maria Montessori” si Centrul de Educatie Incluziva nr. 1 astfel incât acestea sa permita derularea unui program de integrare a copiilor autisti, dotarea lor cu calculatoare, tablete, software dedicat comunicarii, instruirea pedagogilor, achizitionarea unui microbuz pentru transportul copiilor autisti, insotiti de profesor, la bazinul de inot, sala de atletism sau la supermarket, pentru a invata sa faca cumparaturi, organizarea unui atelier protejat, in care tinerii si adultii autisti sa desfasoare activitati productive sau recreative. Proiectul a fost prezentat presedintelui Consiliului Judetean (CJ) Bacau, Sorin Brasoveanu, la intâlnire fiind prezenti si Andre Muit, presedintele Asociatiei “Betania”, Adrian Nastac, directorul Scolii “M. Montessori”, Simona Boghiu, DGASPC Bacau.

CJ Bacau ar putea pune la dispozitie un spatiu de 60 mp in cladirea de lânga Scoala “Montessori”. In “Atelierul Protejat” vor fi realizate icoane, candele, mici obiecte de artizanat. “Nu exista pericolul desfiintarii de posturi, asa cum se tem unii angajati, dimpotriva, va fi nevoie de mai multi specialisti”, afirma Emil Melinte. Deocamdata, CJ Bacau poate sustine financiar dotarea a doua clase. Pregatirea cadrelor didactice care vor lucra cu copiii autisti va fi sprijinita de asociatiile cu experienta in domeniu, cum ar fi “Betania”, spera Melinte si adauga: “Invit autoritatile, ONG-urile, politicienii, oamenii de afaceri si specialistii sa se alature initiativei si sa sprijine un proiect important pentru acesti copii minunati, mâine adulti.”