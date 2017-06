Actualitate Asociația Lumina a inaugurat primul Centru de Îngrijiri Paliative Pediatrice din România de Silvia Patrascanu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Ziua de 9 iunie 2017 trebuie ținută minte, fiind cea în care a fost inaugurat primul centru din județ și din România destinat integral îngrijirii copiilor cu boli limitatoare de viață. Asociația „Lumina”, care, de mulți ani, alină suferința acestor copii a constatat că lipsesc specialiștii, dar lipsește și un hospice pentru îngrijirea paliativă pediatrică. Nu s-a oprit, însă, la a constata, ci a făcut pasul următor, spre schimbarea situației: a avut curajul să pornească această investiție și, spre deosebire de alte structuri cu bune intenții, a finalizat-o. I-au fost alături sponsori și reprezentanți ai administrației publice. Și la realizarea construcției, și vineri, la inaugurare. Au fost prezenți, la deschidere, Paul Brummell, ambasadorul Marii Britanii, Marius Marin, reprezentantul Fundațiilor Velux din Danemarca, Adrian Bîrzu, vicepreședintele Asociației „Lumina”, senatorul Dragoș Benea, președinte al Consiliului Județean (CJ) în momentul aprobării cofinanțării acestui hospice, Sorin Brașoveanu, actualul președinte al CJ Bacău, Cosmin Necula, primarul municipiului Bacău, viceprimarul Constantin Scripăț, Dragoș Luchian, președintele PNL Bacău, Dragoș Pavăl, președintele companiei Dedeman, Marius Savin, președintele CJAS Bacău, Mihaela Arim, director al DSP și mulți alți șefi de instituții, fundații și firme partenere. „Un proiect al compasiunii” Prima parte a evenimentului a fost rezervată discursurilor, toți vorbitorii felicitând Asociația „Lumina” pentru efort, dar și pe cei care i-au oferit sprijin.

Nu aș vrea să facem, din lucruri normale lucruri spectaculoase”, a declarat Dragoș Benea, referindu-se la terenul oferit de CL Bacău și la cofinanțarea asigurată de CJ. El a vorbit despre meritele acelor companii care se implică discret și dezinteresat în susținerea proiectelor sociale, dar și despre contribuția lui Sorin Brașoveanu, care a făcut din protecția socială cel mai bine dezvoltat domeniu la nivel național.

Și ambasadorul Marii Britanii a apreciat implicarea companiilor, a autorităților și a echipei fundației, adăugând că e o mare bucurie să se afle în Bacău. „Marea Britanie are o experiență îndelungată în privința îngrijirilor paliative și această experiență a fost împărtășită aici, dar nimic nu ar fi fost posibil fără sprijinul total al CJ și al Primăriei, fără sponsorizarea excelentă și generoasă a Fundațiilor Velux și a companiei Dedeman”, a pus ambasadorul Paul Brummell. El i-a felicitat, iarăși, pe toți și le-a amintit: „Acești copii au nevoie de voi!”. A fost rândul lui Dragoș Pavăl, președintele companiei Dedeman, să le vorbească invitaților: „Acest eveniment care ne-a adunat astăzi are o conotație extrem de emoționantă. Din păcate, se nasc mulți copii care, în loc să se bucure de anii inocenței, trăiesc sub povara unor diagnostice care le răpesc copilăria și de câte ori apare câte o inițiativă ca cea de astăzi este important să răspundem cu ajutorul pe care îl putem oferi.” La tăierea panglicii au participat Paul Brummel, Dragoș Benea, Sorin Brașoveanu, Cosmin Necula, Marius Marin, Adrian Bîrzu, Dragoș Pavăl, Marius Savin, Mihaela Arim și firește, Mihaela Dumitrache, directoarea Asociației „Lumina”.

Invitații, organizații în trei serii, fiecare cu câte un ghid, au vizitat hospice-ul începând de la camera de triaj, saloanele pentru bolnavi și cabinetele de la parter până la sălile de training și ședințe de la etaj. Centrul va primi bolnavi din șase județe Hospice-ul pentru copiii cu boli incurabile va deservi județele Bacău, Neamț, Vaslui, Botoșani, Suceava și Iași. Clădirea, cu o suprafață de 860 mp/nivel, are opt saloane cu 14 paturi, săli de baie adaptate, cabinete medicale, cameră senzorială, cabinete de kinetoterapie și de consiliere psihologică, bucătarie, sală de mese, săli de conferințe, o capelă. Valoarea investiției este de 1,8 milioane de euro, din care 1,2 milioane reprezintă contribuția Fundațiilor Velux din Danemarca. Consiliul Județean a participat cu un million de lei (220.000 de euro), Consiliul Local Bacău a pus la dispoziție 3.000 mp, Dedeman – 120.000 euro, iar Cemacon SA – toată cărămida necesară. Beneficiari direcți ai hospice-ului vor fi minimum 28 de copii/lună în regim de internare și 100 de copii care vor participa la activitățile centrului de zi. Beneficiari indirecți vor fi 300 de aparținători (părinți și frați ai pacienților), care vor primi servicii de consiliere. Hospice-ul va avea și un centru educațional pentru specialiștii din domeniul medical și social care lucrează cu copii și tineri cu boli limitatoare de viață. 1 of 4

Inner Wheel Bacău cu sprijinul financiar al Companiei TEHNOSTAMP TRIULZI, a dotat Camera Senzorială din cadrul centrului inaugurat astăzi, aceasta fiind a șaptea Camera cu acest specific înființată de Inner Wheel Bacău.

