Actualitate Aripi tăiate Fostul luptător băcăuan de kick-boxing, Radu Șoimu s-a stins din viață în urma unui tragic accident de Dan Sion - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Îsi transformase numele în renume. Asemenea unui șoim, țintea sus, cât mai sus. Găsind în curaj, seriozitate și ambiție principalele arme, arme fără de care nu ai nicio șansă într-un sport cu margini de beton precum kick-boxing-ul. Ce-i drept, zborul lui Radu Șoimu s-a frânt în mai multe rânduri. De fiecare dată, însă, luptătorul și-a desfăcut din nou aripile. Înălțându-se peste toate cele rele; din sport si din viață. Sau, cel puțin, încercând să o facă. De ceva timp, aripile îi obosiseră. Poate că obosise și el, pe de-a-ntregul. Nu-i ușor să te ridici mereu și mereu, iar și iar. „Nu, nu trec prin cea mai bună perioadă. Nici nu mai am cum să lupt”, mărturisea, într-o zi aurie de octombrie, ridicându-și, demonstrativ, brațul care îi fusese fărâmat cu ceva vreme în urmă, într-o dispută Open contra unui adversar mai greu cu câteva zeci de kilograme. „Îmi e greu, ăsta-i adevărul, dar poate că o să-mi revin”, a încercat Șoimu să zâmbească la finalul unei întrevederi scurte, cu chenar de vinietă. N-a mai avut timp. Duminică seara, într-o clipă neagră ca un blestem, aripile și întreaga-i viață au fost retezate de un tren neobservat. Sau ignorat. Sau Dumnezeu știe cum. De această dată, Radu Șoimu s-a înălțat spre o lume despre care se spune că este fără de întoarcere, lăsând în urmă amintirea unui om de 37 de ani, modest, muncitor și foarte respectuos, dar și a unui multiplu campion național, care a reprezentat Bacăul și România la numeroase competiții internaționale. „Un luptător cu viața”, cum îl descria vecinul de sală și de cartier, Ion Șarban. Radu Șoimu va fi înhumat astăzi, la ora 10.00, la Cimitirul Sărata 2. Ne rugăm la Dumnezeu să-i fie țărâna ușoară și la noi înșine să îi păstrăm vie amintirea. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.