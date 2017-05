Aripi de înger pentru copii din Sărata

Căminul cultural din satul Dealu Nou, comuna Sărata, a găzduit, duminică, 28 mai, două evenimente dedicate sărbătoririi Zilei Internaționale a Copilului: vernisajul expoziției de fotografii „Nu frânge aripile copilului tău” și un party realizat cu ajutorul unor animatori, la care au participat copii de la școala din comună și de la cele trei grădinițe de aici. La vernisaj au venit, alături de copii, părinții și bunicii lor, profesori, reprezentanți ai unor instituții județene și ai Bisericii, dar și primarul comunei, Irina Argatu. În comuna Sărata, sărbătorirea Zilei Copilului cu o suită de manifestări a ajuns la a treia ediție.

Titlul expoziției de fotografii a fost preluat după cel al unui proiect derulat deja de Compartimentul de ordine publică al Poliției Bacău. „Prin acest proiect – ne-a spus Ramona Ciofu, agent de poliție la Postul de poliție Sărata – vrem să prevenim delincvența juvenilă, dar am încercat să găsim o altă abordare, pentru că trăim într-o lume în care trebuie să ne adaptăm. Nu-i mai putem aborda pe cei pe care îi vizăm doar cu un simplu slogan. Am considerat că o expoziție foto poate avea un impact mult mai mare. Am vrut ca părinții să înțeleagă și astfel că abordarea cu proprii lor copii trebuie să fie una pentru viitor, una temeinică, să dea aripi copiilor”.

Agentul Ramona Ciofu și asistentul social al primăriei, Mirela Crăciun, „înarmate” cu aparate de fotografiat, dar și cu două aripi de înger mobile, au luat într-o zi la pas comuna și i-au rugat pe copiii întâlniți în cale să fie părtași ai unei veritabile povești, să le pună aripile de înger și să-i fotografieze. Ce a rezultat sunt o suită de câteva zeci de fotografii alb-negru, în care vezi portretele unor copii minunați, toți dotați cu aripile de înger, surprinși pe unde s-au aflat atunci: la joacă, în curtea casei, alături de prieteni sau de bunici etc. Un băiețel a ținut să apară alături de cel mai bun prieten al lui, un căluț adevărat.

Prin pozele lor, cele două inițiatoare ale proiectului au vrut să le întărească și părinților convingerea că fiecare dintre copii are astfel de aripi, cu care ei își doresc în fiecare zi să zboare în lumea poveștilor, dar și în lumea reală.

Proiectul este o colaborare a Primăriei Sărata cu postul local de poliție și cu școala, sprijinită și de UNICEF, comuna fiind inclusă într-un proiect de amploare derulat de această organizație în tot județul Bacău. O parte dintre fotografii vor fi expuse și la primărie, pe tot parcursul lunii iunie.

